Hošták: Výpadok zamestnancov môže byť masívny

Bratislava 12. januára (TASR) – Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) upozornili, že prichádzajúca vlna pandémie spôsobená variantom omikron by mohla priniesť masívny výpadok zamestnancov. Podľa RÚZ by si mali nezaočkovaní platiť pravidelné testovanie sami a od vlády zamestnávatelia očakávajú ucelený a efektívny plán, ako výrazne zvýšiť mieru očkovanosti obyvateľstva, uviedla v stredu RÚZ.



Nová mutácia ochorenia COVID-19 už nárazovo ochromila viaceré zahraničné ekonomiky. "V podnikoch sa testuje, dodržiava sa delenie zamestnancov v rámci pracovných zmien, zamestnanci sú naďalej motivovaní k očkovaniu a dodržiavajú sa prísne hygienické opatrenia," zdôraznil tajomník RÚZ, Martin Hošták.



Za kľúčový rizikový faktor v tejto súvislosti však považuje nízku mieru očkovanosti v mnohých regiónoch. Dlhodobo je to podľa neho problém predovšetkým v podnikoch na východe Slovenska. "Väčšina zamestnávateľov sa pritom zároveň dlhodobo borí aj s akútnym nedostatkom zamestnancov, čo v kombinácii s možným masívnym nárastom pozitivity v pracovných kolektívoch môže pre zamestnávateľov znamenať úplné prerušenie výroby či uzatvorenie celého podniku," upozornil Hošták.



Zamestnávatelia v tejto súvislosti od vlády požadujú, aby predstavila ucelený a efektívny plán, ako výrazne zvýšiť mieru očkovanosti obyvateľstva. Taktiež, v prípade zachytenia pozitívneho zamestnanca požadujú skrátenie doby karantény. Zároveň zdôrazňujú, že pravidelné testovanie by si po čase mali hradiť neočkovaní zamestnanci na vlastné náklady. "Zamestnanci majú od začiatku k dispozícii riešenie, ktoré im štát bezplatne poskytuje, a tým je očkovanie. Pokiaľ sa dobrovoľne rozhodnú ho nevyužiť, nevidíme dôvod, prečo ho majú hradiť ostatní kolegovia zo svojich daní a odvodov," dodal prezident RÚZ, Miroslav Kiraľvarga.