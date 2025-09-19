< sekcia Ekonomika
RÚZ vyzvala poslancov, aby zastavili konsolidáciu v súčasnej podobe
Opatrenia, ktoré vláda prijíma, budú mať podľa zamestnávateľov okamžité a zásadné negatívne vplyvy na celú ekonomiku.
Autor TASR
Bratislava 19. septembra (TASR) - Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) vyzvali poslancov Národnej rady (NR) SR, aby zastavili prijatie konsolidačného zákona v súčasnej podobe v parlamente. Zároveň vyzvali vládu SR, aby okamžite prehodnotila formu prípravy konsolidačných opatrení, reálne otvorila sociálny dialóg s odborármi a zamestnávateľmi a prestala prenášať zodpovednosť na budúce generácie. Informovala o tom v piatok RÚZ.
RÚZ varovala, že ak bude vláda pokračovať v nesystémových a nekoordinovaných opatreniach bez reálneho dialógu so sociálnymi partnermi, odliv talentov sa ešte väčšmi zrýchli, investori budú hľadať iné krajiny, daňová báza sa bude znižovať, nie zvyšovať, a sociálne napätie porastie. „Je neakceptovateľné, že práve tí, ktorí tvoria hodnoty a platia dane, teda zamestnávatelia a pracujúci, majú opäť niesť zásadné bremeno konsolidácie,“ zdôraznil prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga.
Zamestnávatelia opakovane kritizovali, že sociálni partneri neboli prizvaní k príprave jednotlivých konsolidačných opatrení v čase ich tvorby. S odborármi sa zhodli, že odpoveď vlády a argument, že „by sa aj tak nedohodli“, je neakceptovateľná a len podčiarkuje, že vláda nepovažuje sociálny dialóg za kľúčový. Takýto spôsob „dialógu“ je podľa RÚZ len jeho karikatúrou.
Odmietnutie návrhov zamestnávateľov aj odborárov na kompromisné riešenia šetrenia v rámci konsolidácie, ktoré by nezaťažovali slovenskú ekonomiku, podľa nich jasne ukazuje, že cieľom nie je skutočná diskusia o hľadaní riešení, ale jednostranné presadzovanie politického diktátu bez akejkoľvek spätnej väzby.
Opatrenia, ktoré vláda prijíma, budú mať podľa zamestnávateľov okamžité a zásadné negatívne vplyvy na celú ekonomiku. Firmám zostane menej prostriedkov na investície, rozvoj a inovácie. V prostredí rastúcich nákladov a nestability sa bude investičná aktivita utlmovať - Slovensko tak príde o nové projekty a príležitosti. Zamestnávanie sa stane ešte nákladnejšie a menej atraktívne, najmä pri kvalifikovanej pracovnej sile. Výsledkom bude spomalenie tvorby pracovných miest a zvyšovanie tlaku na presun podnikateľskej činnosti mimo krajiny.
Mladí a kvalifikovaní ľudia budú ešte intenzívnejšie odchádzať do zahraničia, kde je za rovnakú prácu vyššia čistá mzda a štát im nekladie prekážky. RÚZ pripomenula, že v okolitých krajinách je zdanenie práce výrazne nižšie, teda čistý príjem zamestnancov vyšší a tento rozdiel sa v budúcom roku ešte prehĺbi.
Na Slovensku jeden vysokokvalifikovaný zamestnanec prispeje k verejnému rozpočtu sumou minimálne 46.000 eur ročne. Zamestnancov, ktorých sa najviac dotýka zvýšenie dane z príjmu a odvodov, je zhruba 100.000. Únia zamestnávateľov predpokladá, že ak sa 5000 z nich odsťahuje do okolitých krajín, keďže táto pracovná sila je výrazne mobilná, suma, o ktorú takto Slovensko môže prísť na daniach a odvodoch, dosahuje až 200 miliónov eur ročne.
