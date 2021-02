RÚZ vyzvala vládu na rýchle vypracovanie plánu obnovy

Bratislava 18. februára (TASR) - Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) vítajú prijatie mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Úniou schválené prostriedky môžu pomôcť Slovensku zmierniť negatívny dosah pandémie ochorenia COVID-19 a firmy preto vyzývajú vládu SR, aby čím skôr pripravila národný plán, ktorý musí byť výsledkom konzultácie aj so zástupcami zamestnávateľov, uviedla vo štvrtok RÚZ.



„Je v životnom záujme Slovenskej republiky mať pripravený a Úniou schválený čo najkvalitnejší národný Plán podpory obnovy a odolnosti, pretože bez tohto nástroja sa naša krajina len sťažka vymaní z bezprecedentnej ekonomickej recesie. Zároveň predstavuje jedinečnú šancu na realizáciu reforiem, ktoré v našej krajine od pádu komunizmu neboli zrealizované," uviedla RÚZ.



Zamestnávatelia zároveň informovali, že sú pripravení poskytnúť vlastné odborné kapacity pri príprave finálneho znenia národného Plánu podpory obnovy a odolnosti. Očakávajú, že vláda alebo rezorty zodpovedné za jednotlivé časti plánu bezodkladne nadviažu komunikáciu so zástupcami zamestnávateľov tak, ako je to bežné v iných krajinách EÚ. "Spoločným cieľom predsa musí byť kvalitný a Európskou komisiou akceptovateľný dokument. Zapojenie zamestnávateľov ako primárnych nositeľov hospodárskeho rozvoja je nevyhnutným predpokladom úspešnej akceptácie, ako aj realizácie plánu," dodala RÚZ.