RÚZ vyzýva upraviť hlásenie údajov spoločníkov do obchodného registra

Bratislava 12. septembra (TASR) – Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) vyzývajú koaličných poslancov, aby posunuli povinnosť nahlásenia identifikačných údajov spoločníkov do obchodného registra na neskorší termín. Podotkli, že doplnenie údajov sa malo uskutočniť automaticky, chybou štátu sú však nútené realizovať podania na obchodný register tisícky štatutárov a spoločníkov, čo spôsobuje zbytočné finančné, administratívne a časové náklady podnikateľom i štátu samotnému.



RÚZ skonštatovala, že novelou zákona o obchodnom registri sa zaviedol mechanizmus automatického doplnenia identifikačných údajov, tzv. stotožnením, osôb v určitom právnom postavení do obchodného registra tak, aby sa pre zapísané osoby v čo najväčšom možnom rozsahu eliminovala povinnosť podať návrh na zápis týchto údajov.



Prax však podľa zamestnávateľov ukázala, že identifikačné údaje v mnohých prípadoch automaticky doplnené neboli, a to aj vtedy, keď takáto identifikácia možná bola. Ide o situácie, keď rovnaká fyzická osoba figuruje na viacerých pozíciách v spoločnosti. V takýchto prípadoch bola osoba stotožnená napríklad v postavení konateľa, v postavení spoločníka sa však stotožnenie tej istej fyzickej osoby neuskutočnilo. RÚZ dodala, že v prípadoch, kde sa automatizované doplnenie identifikačných údajov neuskutočnilo správne, sú spoločníci údaje nútení obchodnému registru dodatočne oznámiť najneskôr do 30. septembra tohto roka, pričom návrh je nutné podať výhradne elektronicky. Pri nesplnení povinnosti v lehote zároveň hrozí pokuta.



"Komplikovanosť a ťažkopádnosť elektronickej komunikácie so štátom spolu s krátkou lehotou na realizáciu oficiálneho podania vytvárajú enormný tlak na podnikateľov, čo predstavuje pre nich významnú administratívnu a finančnú záťaž," poznamenal viceprezident RÚZ Jozef Špirko.



Doplnenie údajov totiž vyžaduje personálne kapacity, ako aj adekvátne odborné znalosti. Prílohou návrhu na zápis zmeny musí byť množstvo dokumentov, i úradne overených. Malí a strední podnikatelia, ktorí často nedisponujú požadovanými odbornými znalosťami na vyplnenie zmenového formulára, sú tak podľa RÚZ nútení obrátiť sa so zápisom jedného identifikačného údaju na advokátske kancelárie, čím sa tento zdanlivo jednoduchý úkon zásadne predražuje, hoci sám o sebe je bez poplatku.



"Vyzývame preto koaličných poslancov, aby rýchlou novelou zákona o obchodnom registri posunuli povinnosť nahlásenia identifikačných údajov štatutárov a spoločníkov do obchodného registra na neskorší termín," dodal Špirko.



RÚZ zároveň apeluje na zodpovedné rezorty vnútra a spravodlivosti, aby aj v budúcnosti nezaťažovali podnikateľov administratívnymi povinnosťami, ktoré podľa zamestnávateľov i v zmysle zákona proti byrokracii vedia zabezpečiť sami.