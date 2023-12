RÚZ vyzýva vládu na rešpektovanie riadneho legislatívneho procesu

Bratislava 21. decembra (TASR) - Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) majú výhrady k tzv. konsolidačnému balíčku, ktorý schválila Národná rada SR. Zákon bol podľa nich prijatý v skrátenom legislatívnom konaní bez riadnej diskusie so sociálnymi partnermi. Vyzývajú vládu, aby sa do budúcna takéhoto konania zdržala a rešpektovala princípy právneho štátu a riadneho legislatívneho procesu, informovala RÚZ vo štvrtok.



"Konsolidačný balíček obsahuje opatrenia, ktoré prostredníctvom zdanenia podnikov zásadným spôsobom zvyšujú príjmy do štátneho rozpočtu, avšak nijakým spôsobom neznižujú jeho výdavky, ba naopak. Z tohto dôvodu nemôže niesť názov 'konsolidačný', je to len marketingový názov, jeho výsledkom nie je väčší poriadok vo výdavkoch a ich ustálenie," povedal viceprezident RÚZ Robert Spišák.



Vláda pri prijímaní zákona podľa RÚZ obišla riadny legislatívny proces, keďže zákon prešiel parlamentom v skrátenom legislatívnom konaní, hoci dôvody na jeho využitie neboli naplnené. "Napriek tomu, že balíček sa zásadným spôsobom dotkne slovenských podnikov, s dotknutými subjektmi o ňom nikto nediskutoval," dodali zamestnávatelia.



"Uplynulé roky ukázali, že účelové obchádzanie riadneho legislatívneho procesu škodí celej krajine, čo, koniec koncov, v rámci predvolebnej kampane uznala aj nová vládna garnitúra, ktorá Slovensku prisľúbila zmenu. Konsolidačný balíček zásadne ovplyvní domáce podnikateľské prostredie a fungovanie jednotlivých podnikov - jeho prijatie v skrátenom legislatívnom konaní preto vysiela veľmi rozporuplný signál," uzavrel prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga.