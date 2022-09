RÚZ: Z koaličnej krízy sa stala zámienka na poslaneckú anarchiu

Bratislava 9. septembra (TASR) - Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) identifikovali na nadchádzajúcej schôdzi Národnej rady (NR) SR až 100 rôznych návrhov zákonov, ktoré budú mať priamy vplyv na podnikateľské prostredie. Návrhy zákonov prichádzajú bez diskusie, doslova na poslednú chvíľu, a to predovšetkým od koaličných poslancov, upozornila v piatok RÚZ.



Od budúceho utorka (13. 9.) budú poslanci rokovať napríklad o zdanení ropy, zvyšovaní spotrebných daní či dokonca o úplnom zákaze reklamy na alkoholické nápoje. Zamestnávatelia združení v RÚZ upozornili, že poslanecká iniciatíva je výsledkom vládnej krízy a prichádza bez akejkoľvek predchádzajúcej odbornej diskusie. Ani samotná vládna kríza však podľa RÚZ nemôže byť ospravedlnením konania, ktoré opäť pošliapava všetky princípy právneho štátu.



"Čelíme geopolitickej, inflačnej a energetickej kríze. Ani po mesiacoch dožadovania sa stále nepoznáme plán, akým chce slovenská vláda riešiť nadchádzajúcu zimu, ani adresné spôsoby pomoci domácim podnikom a najohrozenejším domácnostiam v súvislosti s masívnym nárastom cien energií. Napriek tomu tu máme 100 poslaneckých návrhov, ktorých prínosy sú otázne, no ich negatívne dosahy na podnikateľské prostredie budú výrazné," upozornil viceprezident RÚZ Robert Spišák.



Zamestnávatelia vyzvali poslancov i vládu, aby v krízových časoch prestali s politikárčením. V krajine, kde kompetentní nerešpektujú ani základné princípy demokracie a právneho štátu, sa totiž podľa nich civilizovane podnikať a ani žiť nedá. RÚZ upozornila, že ani uplynulé roky pandémie, vypuknutie vojnového konfliktu na Ukrajine či energetická a inflačná kríza podľa všetkého kompetentných nepoučili. Sociálny dialóg by podľa RÚZ nemal byť len frázou.



"Mesiac čo mesiac sa dozvedáme o prijímaní kľúčovej legislatívy ex post a opakovane upozorňujeme na nové prípady obchádzania legislatívneho procesu. Otázkou zostáva, akú úlohu vlastne zohrávajú jednotlivé ministerstvá a analytické útvary, či prečo vôbec hovoríme o formálnom legislatívnom procese ako takom, ak sa ktokoľvek, kto sedí v parlamente, môže z ľubovôle rozhodnúť, že vie najlepšie, ako majú ľudia v tejto krajine podnikať a žiť," dodal Spišák.