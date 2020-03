Zamestnávatelia i živnostníci očakávajú okamžité a razantné opatrenia

Bratislava 25. marca (TASR) - Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) je vážne znepokojená skutočnosťou, že vláda stále neuviedla do praxe zásadné opatrenia na zmiernenie dosahov nového koronavírusu na podnikateľov. Tisíce zamestnávateľov, malých podnikateľov a živnostníkov očakávajú okamžité a razantné opatrenia, uviedla v stredu RÚZ.



Podnikatelia združení v únii upozornili, že už v súčasnosti niektoré firmy nemajú hotovosť na zaplatenie aktuálne splatnej dane z pridanej hodnoty (DPH). "Po prvých diskusiách o pripravovaných opatreniach, minulý týždeň v pondelok 16. marca, je nanajvýš potrebné, aby vláda po konzultáciách s podnikateľmi a zamestnávateľmi implementovala opatrenia, ktoré okolité a ďalšie členské krajiny EÚ už realizovali," vyhlásil Miroslav Kiraľvarga, prezident RÚZ.



Viceprezident RÚZ Jozef Špirko dodal, že ak vláda stratí dôveru zamestnávateľov, že vie a je schopná efektívne riešiť dosahy nastupujúcej hospodárskej krízy, tí budú nútení pristúpiť k masívnym prepúšťaniam, aby aj takýmto znížením nákladov zachránili budúcnosť podnikov a prácu pre zostávajúcich zamestnancov. "Najhorším scenárom by bolo zatváranie celých prevádzok a podnikov," upozornil Špirko. RÚZ vyzvala vládu, aby okamžite pristúpila k prijatiu zásadných opatrení na podporu hospodárstva, a tým zamedzila masívnemu nárastu nezamestnanosti na Slovensku. RÚZ zároveň vyzýva príslušné ministerstvá, aby navrhované opatrenia úzko konzultovali so zamestnávateľskými organizáciami, ktoré by tak mohli posúdiť efektívnosť ich dosahov na hospodárstvo a zamestnanosť.