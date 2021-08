RÚZ: Zamestnávatelia rokovali s premiérom o podpore ekonomiky

Bratislava 4. augusta (TASR) – Podnikatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RUZ) v utorok (3. 8.) rokovali s predsedom vlády Eduardom Hegerom (OĽANO) o podpore ekonomiky v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu, o príprave daňovo-odvodovej reformy, obnove činnosti ekonomického krízového štábu, ale aj o európskom balíku zelených opatrení s názvom Fit for 55. Za kľúčové považujú zamestnávatelia najmä prehodnotenie systému kompenzačných schém, informovala v stredu RÚZ.



Pandémia zanechala na hospodárstve výrazné škody. "Opakované uzatváranie ekonomiky a dlhodobé obmedzenie činnosti prevádzok radikálnym spôsobom zasiahlo do života podnikateľov a ich zamestnancov," upozornil prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga. Kým niektoré z opatrení pomohli a dávali podnikom šancu na prežitie, prax podľa neho ukázala, že mnohé z nich treba prehodnotiť a zefektívniť, najmä v kontexte blížiacej sa tretej vlny pandémie.



Viceprezident RÚZ Jozef Špirko dodal, že zamestnávatelia považujú za kľúčové prehodnotiť najmä systém kompenzačných schém. "Mnohým zamestnávateľom počas posledného roka pandemické opatrenia dlhodobo obmedzili činnosť. Napriek tomu, že ich prevádzky boli mesiace povinne zatvorené, štát im dostatočne nekompenzoval prevádzkové náklady. Ide najmä o výdavky za energie, režijné náklady spojené s prevádzkou, náklady spojené so znehodnotením tovaru, ako aj časť personálnych nákladov. Tieto náklady v súvislosti s nulovými tržbami dostali mnohých zamestnávateľov do kritickej situácie," uviedol Špirko.



Premiér Heger pripomenul, že vláda vyčlenila na boj s pandémiou približne osem miliárd eur. "Aj v prípade tretej vlny máme pripravené efektívne nástroje pomoci," zdôraznil predseda vlády a dodal, že víta každú konštruktívnu diskusiu a pragmatické riešenie problémov.



Podnikatelia premiérovi pripomenuli, že veľkým problémom boli a stále sú nejednoznačnosť, opakované zmeny a chaos v prijímaní protipandemických opatrení. S premiérom preto diskutovali o možnosti obnovy činnosti Ekonomického krízového štábu. Témou rokovaní boli aj pripravované zmeny v daňovo-odvodovej oblasti. Avizovanú reformu daňovo-odvodového systému považujú zamestnávatelia za jednu z najkľúčovejších, zároveň však očakávajú, že jej príprava bude za účasti zástupcov firiem.



Jedným z bodov rokovania bol aj európsky balík zelených opatrení v oblasti energetiky a klímy Fit for 55. Zamestnávatelia združení v RÚZ znižovanie emisií skleníkových plynov podporujú, premiéra však upozornili, že "zelená zmena" nesmie ísť na úkor domáceho priemyslu, objemu investícií či počtu pracovných miest.