RÚZ: Zamestnávatelia žiadajú vládu, aby zrušila pandemickú komisiu

Bratislava 3. mája (TASR) - Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) SR žiadajú vládu, aby zmenila systém riadenia protipandemických opatrení. Pandemická komisia je podľa zamestnávateľov stelesnením neefektívneho manažovania krízy a má na svedomí viaceré vážne zlyhania. Podľa firiem by hlavným poradným orgánom mal byť rekonštruovaný Ústredný krízový štáb (ÚKŠ). Informovala o tom Emília Farkašová z RÚZ.



Pripomenula, že vláda SR v uplynulých dňoch opätovne predĺžila núdzový stav na odporúčanie pandemickej komisie. Nedostatočné odôvodnenie tohto odporúčania iba veľmi všeobecným odkazom na možné problémy zdravotníctva však považujú zamestnávatelia za neprijateľné.



Núdzový stav je v čase mieru najvážnejší možný zásah do základných práv a slobôd garantovaných Ústavou SR. Nemá a nesmie sa preto vyhlásiť "len tak pre istotu". Núdzový stav môže byť vyhlásený až po vyčerpaní všetkých iných možností, keď náhlu katastrofu nie je možné nijako inak odvrátiť. Zamestnávatelia pripomínajú, že núdzový stav je na Slovensku vyhlásený nepretržite už od 1. októbra 2020.



Zamestnávatelia sú podľa nej toho názoru, že pandemická komisia ako orgán, ktorý pozostáva v podstate z verejnosti neznámych členov (a nevolených zástupcov), nesmie mať postavenie arbitra rozhodujúceho o spôsobe života občanov v krajine, pričom vláda SR jej rozhodnutia len formálne schváli. Ďalšou kontroverznou črtou pôsobenia pandemickej komisie je netransparentný spôsob jej rozhodovania.



Ak chce pandemická komisia a jej členovia rozptýliť dôvodné podozrenie, že opatrenia prijímajú arbitrárne bez zohľadnenia celého spektra dosahov prijímaného rozhodnutia na spoločnosť a hospodárstvo, mala by v každom jednotlivom prípade zverejniť všetky dáta, na základe ktorých rozhodovala, aj s odôvodnením.



Komisia namiesto jasného a transparentného odkomunikovania jej výstupov, hľadaní riešení či nastavenia zmysluplnej testovacej stratégie produkuje rozhodnutia, ktoré možno označiť za prinajmenšom zvláštne.



Naopak, vakcinačná stratégia, ktorou by sa pandemická komisia mala prioritne zaoberať, je podľa zamestnávateľov chaotická a jej zlé manažovanie spôsobuje zbytočné predlžovanie núdzového stavu a s ním súvisiacich opatrení, ktoré sú často kontraproduktívne a nelogické.



Farkašová upozornila, že osobitným problémom je COVID automat, ktorý absolútne nezohľadňuje potreby spoločnosti a ekonomiky počas pretrvávajúcej pandémie a vláda ho, najmä v poslednom čase, rešpektuje iba sporadicky.



Na základe vyššie uvedeného i ďalších zlyhaní v oblasti manažovania pandémie zamestnávatelia podľa Farkašovej žiadajú predsedu vlády SR o zrušenie pôsobenia pandemickej komisie a jej nahradenie Ústredným krízovým štábom, ktorý by bol jediný poradný orgán vlády SR pri jej rozhodnutiach týkajúcich sa boja s pandémiou ochorenia COVID-19.



ÚKŠ by mal podľa RÚZ pozostávať zo širokého spektra odborníkov, nie len medicínskych, ale aj sociológov, psychológov, ekonómov, právnikov, zástupcov zamestnávateľov a zamestnancov, či odborníkov na krízové riadenie. Predseda vlády SR má v takomto prípadnom kroku plnú podporu od zamestnávateľov.



Zamestnávatelia zároveň žiadajú vládu SR o prijatie opatrení, ktoré zabezpečia návrat legislatívneho procesu do bežného režimu. Je tiež potrebné nastaviť udržateľný systém profesionálneho manažovania krízových situácií, ktorý sa bude môcť aj v budúcnosti rýchlo spustiť bez improvizácií. Je potrebné využiť príklady dobrej praxe z krajín, ktoré si počínajú v manažovaní boja proti pandémii efektívne. K tomu by malo napomôcť aj čo najskoršie schválenie novely zákona o hospodárskej mobilizácii.