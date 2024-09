Zamestnávatelia: Záujem o registráciu rodinných firiem je nulový

Bratislava 5. septembra (TASR) - Po viac ako roku účinnosti zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch nepribudol v evidencii Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) ani jeden registrovaný rodinný podnik. Uviedla to na sociálnej sieti Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) s tým, že zákon priniesol viac byrokracie ako reálnych prínosov.



"Pokiaľ ide o dopady uvedenej novely po jej vyše ročnom pôsobení, neevidujeme zásadné zlepšenie postavenia rodinných firiem. Preto si nemyslíme, že sa plne naplnili ciele, ktoré si od novely jej tvorca sľuboval," uviedla hovorkyňa RÚZ Petra Podhorcová.



Zamestnávatelia združení v únii upozornili, že namiesto podpory rodinných firiem novela zaviedla nové administratívne povinnosti, ktoré sú pre malé rodinné podniky často náročné.



Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch sa od 1. júla 2023 rozšíril o časť venovanú rodinným firmám. V dôvodovej správe k novele zákona MPSVR uviedlo, že hlavným cieľom rodinného podniku je podnikanie, no zároveň, na rozdiel od bežných podnikov, môže rodinný podnik klásť dôraz aj na zachovanie rodinných väzieb, hodnôt a tradícií. Rodinný podnik tak nie je založený len za účelom realizácie podnikateľskej činnosti, ale môže mať aj vyšší zámer ako napríklad rozvoj rodinných vzťahov.



RÚZ zdôraznila, že štát by mal namiesto zavádzania ďalšej byrokracie a administratívy klásť väčší dôraz na zjednodušenie podnikateľského prostredia a zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských firiem. "Odbúranie zbytočných prekážok a podpora efektívnych riešení sú kľúčové pre to, aby mohli slovenské podniky rásť a úspešne konkurovať na domácom, aj medzinárodnom trhu," pripomenuli zamestnávatelia.



Rezort práce nulový záujem o registráciu rodinných podnikov potvrdil, no zmeny zatiaľ nechystá. "Aktuálne nie sú plánované žiadne zmeny v tomto zákone, keďže je považovaný za užitočný nástroj na podporu rodinných podnikov. V prípade, že sa v budúcnosti objavia podnety na zlepšenie alebo budú identifikované konkrétne problémy v praxi, bude zvážená diskusia a prípadné úpravy na základe konzultácií s relevantnými partnermi," uviedlo pre TASR tlačové oddelenie ministerstva.



Nevyhnutná je podľa MPSVR pri kultivácii prostredia pre rodinné podniky spolupráca viacerých rezortov a ich podriadených organizácií. Spolupráca je potrebná tak pri tvorbe legislatívnych úprav zlepšujúcich podmienky rodinného podnikania, ako aj pri navrhovaní priamej a nepriamej pomoci pre udržateľné fungovanie a rozvoj rodinných podnikov na Slovensku.