Zamestnávatelia chcú odstránenie nedostatkov pri príspevku na stravu

Bratislava 16. júna (TASR) – Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) požadujú čo najrýchlejšie odstránenie nedostatkov spojených so zdaňovaním príspevku na stravovanie. Poslanecká novela, ktorá by mala problémy odstrániť, je však predložená do parlamentu s účinnosťou až od 1. januára 2022. RÚZ preto požaduje posunutie účinnosti tejto novely Zákonníka práce na skorší termín. Informoval o tom tajomník RÚZ Martin Hošták.



Zamestnávatelia zdôraznili, že podporujú poslaneckú novelu Zákonníka práce. Cieľom novely je odstrániť nedostatky aplikačnej praxe súvisiace s možnosťou výberu medzi gastrolístkami a finančným príspevkom na stravu. Zamestnávateľom totiž podľa RÚZ situáciu komplikujú najmä nejednoznačné pravidlá a byrokratický výklad finančnej správy o zdaňovaní príspevkov na stravovanie. Poukázali na to, že zatiaľ čo finančný príspevok je od výšky 2,81 eura zdaňovaný, gastrolístky zdaneniu ani odvodom nepodliehajú.



"V súčasne platnom Zákonníku práce je množstvo nedostatkov, ktoré spôsobujú zamestnávateľom problémy pri poskytovaní príspevkov na stravu. Predkladaný poslanecký návrh novely má snahu ich odstrániť. Preto je nevyhnutné, aby sa účinnosť novely presunula na čo najskorší termín, nie až na január 2022, ako je navrhované," skonštatoval viceprezident RÚZ Jozef Špirko.



RÚZ preto vyzvala poslancov Národnej rady (NR) SR, aby účinnosť novely Zákonníka práce neodkladali až na 1. januára 2022, ale aby problémy, ktoré spôsobuje súčasné znenie zákona, boli odstránené v čo najskoršom možnom termíne.