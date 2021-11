Únia zamestnávateľov chce jasné inštrukcie pre firmy a kompenzácie

Bratislava 25. novembra (TASR) - Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) rešpektujú vyhlásenie núdzového stavu. V súvislosti s pravidelnými kontrolami a testovaním neočkovaných zamestnancov však žiadajú jasné inštrukcie, ako majú od pondelka (29.11.) postupovať a aj definitívne vyriešenie otázky financovania testov. Od štátu chcú aj to, aby predstavil funkčné schémy pomoci, ktoré firmám pomôžu udržať zamestnanosť a vykompenzujú im straty.



"Úlohou zamestnávateľov je dosahovať zisk a k tomu vytvárať pracovné miesta, preto očakávame, že štát pomôže zamestnávateľom organizačne zabezpečiť testovanie tak, aby záťaž, ktorá z toho vyplýva, bola čo najmenšia," povedal tajomník RÚZ Martin Hošták v reakcii na to, že firmy budú musieť od pondelka testovať neočkovaných zamestnancov, ktorí nemôžu ostať na home office, aspoň raz týždenne. Štát by mal následne zamestnávateľom testy spätne preplácať, avšak bližšie detaily doposiaľ nie sú známe, kritizuje RÚZ.



Zamestnávateľské združenie tiež upozorňuje, že napriek tomu, že niektoré podniky budú môcť aj od pondelka fungovať v relatívne bežnom režime, pre sektor gastra, hotelierstva, cestovného ruchu, obchodu a služieb to neplatí. "Činnosť mnohých mikro, malých a stredných podnikov v čiernych okresoch COVID automatu je už niekoľko týždňov veľmi obmedzená – gastroprevádzky v nich mohli jedine vydávať jedlo a nápoje so sebou, mnohé z nich však už týždne nemajú ani komu vydávať," poznamenal Hošták a dodal, že ďalšie sprísnenie opatrení a plošné uzatvorenie tzv. neesenciálnych obchodov a služieb tak bude mať na tieto prevádzky veľmi negatívny vplyv.



"Očakávame, že štát bezodkladne spustí funkčné schémy pomoci, ktoré týmto zamestnávateľom pomôžu prečkať ťažké časy, udržať zamestnanosť a vykompenzujú im straty a náklady, ktoré im vznikajú aj počas uzatvorenia prevádzok, ktoré môže, no nemusí trvať len dva týždne," uzavrel Hošták.