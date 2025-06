Zamestnávatelia žiadajú úpravu nariadenia EÚ v boji proti odlesňovaniu

Bratislava 10. júna (TASR) - Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) upozorňujú na rozsiahle negatívne dôsledky zavedenia nariadenia Európskej únie (EÚ) o sprístupňovaní komodít a výrobkov spojených s odlesňovaním a degradáciou lesov na trhu EÚ - nariadenie EUDR. I keď jeho uplatňovanie je plánované na koniec aktuálneho kalendárneho roka, už dnes sú zrejmé vysoké administratívne a finančné nároky na podniky v jednotlivých členských krajinách Únie vrátane Slovenska. Uviedla to hovorkyňa RÚZ Petra Podhorcová.



RÚZ upozorňuje, že právna úprava je neprimeraná, administratívne náročná a právne nejasná. Uplatňovať sa pritom má už o niekoľko mesiacov.



„Už dnes pritom narážame na absenciu jednotného výkladu nariadenia, nefunkčnosť kľúčových prvkov ako napríklad systému hodnotenia rizika, nedostatočné technické a metodické usmernenia zo strany EÚ a ďalšie zásadné nedostatky v jeho implementácii, ktoré európskym a aj slovenským podnikom sťažujú praktickú prípravu na jeho vykonávanie. Podniky zároveň musia vynaložiť vysoké náklady na administratívu a implementáciu potrebných systémov, čo im v súčasnej situácii spôsobuje množstvo problémov,“ vysvetlil viceprezident RÚZ Robert Spišák. Situácia sa však podľa Spišáka bude ešte zhoršovať po tom, čo sa nariadenie začne uplatňovať.



RÚZ zdôrazňuje, že právna úprava predstavuje záťaž predovšetkým pre malé a stredné podniky, ktoré v praxi nemajú kapacity na veľkú administratívnu záťaž v podobe vykonávania náležitej starostlivosti a geolokačného sledovania pôvodu surovín, ako ustanovuje nariadenie.



„Konkrétne dopady zavedenia nariadenia na obchod, dostupnosť surovín a konkurencieschopnosť európskych firiem budú jasné až po jeho plnej implementácii. Už teraz je však zrejmé, že s jeho budúcou aplikáciou je spojených stále veľa otáznikov, nejasností a znenie, v akom má byť nariadenie EUDR uplatňované, považujú viaceré zainteresované strany za komplikované a neprimerané vo vzťahu k povinnostiam, ktoré plynú pre dotknuté subjekty,“ spresnil viceprezident.



RÚZ preto vyzýva Európsku komisiu (EK) a národné autority na úpravu a zjednodušenie nariadenia EUDR, aby bolo možné jeho ciele plniť efektívnym a pre dotknuté subjekty čo najmenej zaťažujúcim spôsobom. Navrhuje preto súbor opatrení, ktoré by umožnili plniť ciele nariadenia bez zásadného negatívneho dopadu na konkurencieschopnosť európskych podnikov.



Ide napríklad o odklad vykonateľnosti nariadenia o minimálne jeden rok, zavedenie kategórie „nulové riziko“ pre krajiny so stabilnými alebo rastúcimi lesnými plochami, zjednodušenie povinností pre krajiny s nízkym rizikom odlesňovania či zmiernenie požiadaviek na dohľadateľnosť surovín pre zmiešané výrobky, pri ktorých ide o obzvlášť komplikovaný proces.



RÚZ tiež odporúča zaviesť postupné prechodné obdobie pre podniky bez sankcií a zodpovednosť len pre prvý článok dodávateľského reťazca, ktorý komoditu uvádza na trh EÚ, nie každý ďalší v dodávateľskom reťazci. „Nami navrhované opatrenia neoslabujú hlavný účel nariadenia - boj proti odlesňovaniu. Naopak, majú za cieľ zabezpečiť, že jeho implementácia bude praktická, spravodlivá a vykonateľná. Ak chceme dosiahnuť udržateľnosť, musíme k nej pristupovať aj ekonomicky udržateľným spôsobom,“ uzatvoril Spišák.