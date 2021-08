Únia zamestnávateľov: Zvýhodnenie zaočkovaných je v prospech všetkých

Bratislava 11. augusta (TASR) - Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) rozhodnutie vlády, ktoré má "odmeniť" zaočkovaných, vítajú. Veria, že prijaté opatrenia pomôžu zabrániť ďalšiemu celoplošnému lockdownu. RÚZ hodnotí pozitívne, že Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR bude brať do úvahy nielen konkrétnu situáciu, ale aj mieru zaočkovanosti v danom regióne.



"Veríme, že prijímanie opatrení na regionálnej úrovni je cesta, ako zabrániť ďalšiemu celoplošnému lockdownu. Zmeny berú v prvom rade na zreteľ najrizikovejšie skupiny obyvateľstva, čím viac ľudí z tejto skupiny bude chránených, tým miernejšie opatrenia si daný región môže dovoliť, čo považujeme za správny krok," zhodnotil prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga.



Organizátori podujatí a prevádzky si po novom môžu vybrať, či budú prístupné len pre očkovaných ľudí, prípadne aj pre testovaných či tých, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, a ostatných. Ak sa napríklad reštaurácie rozhodnú, že budú služby poskytovať len plne zaočkovaným, budú pre nich platiť najmiernejšie opatrenia. Naopak, pravidlá sa sprísnia pre tie prevádzky, ktoré zostanú otvorené aj pre testovaných. S najprísnejšími pravidlami by mali rátať tie, ktoré povolia vstup všetkým, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú zaočkovaní, otestovaní alebo prekonali toto ochorenie.



RÚZ ďalej pozitívne vníma, že prevádzky nebudú zatvárané plošne, no samy si budú môcť vybrať do akej kategórie prísnosti opatrení chcú spadať. "Napriek tomu platí, že sektor gastra, hotelierstva a cestovného ruchu, ktorý pandémia najvýraznejšie zasiahla a dostala doslova na kolená, sa pravdepodobne nevyhne ani ďalšiemu sprísňovaniu opatrení. Už v druhom najmiernejšom, oranžovom pásme, kam sa od pondelka presunie deväť okresov totiž prichádzajú kapacitné obmedzenia, ktoré budú mať na fungovanie prevádzok priamy vplyv bez ohľadu na to, komu sa svoje služby rozhodnú poskytovať," dodal Kiraľvarga.