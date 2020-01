Ružička: Nehovorme o ústupkoch pri rozpočte EÚ, ale o kompromise

Brusel 28. januára (TASR) - Hlavným znakom budúceho sedemročného rozpočtu EÚ (na roky 2021 - 2027) by mala byť jeho vyváženosť a spokojnosť všetkých 27 členských krajín EÚ. Uviedol to v utorok v Bruseli štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR František Ružička po zasadnutí Rady EÚ pre všeobecné záležitosti.



Príprava viacročného finančného rámca (VFR) bola jednou z hlavných tém rokovaní Rady ministrov. Ružička pripomenul, že mimoriadnemu rozpočtovému samitu EÚ, stanovenému na 20. februára, predchádzajú tri kolá politických rokovaní. Prvú sériu viedol predseda Európskej rady Charles Michel v jednotlivých členských krajinách, druhé kolo prebehlo minulý týždeň v Bruseli vo forme bilaterálnych diskusií s diplomatmi členských štátov a do tretice bude mať Michel rovnako bilaterálne rokovania s premiérmi a prezidentmi. Až potom predstaví negociačný rámec, ktorý bude základom pre rokovania lídrov na mimoriadnom februárovom samite.



"Tie náznaky pohybov, či už zo strany kohéznych krajín alebo zo strany čistých prispievateľov, sú jasné. Sú už viditeľné určité tendencie a veríme, že sa premenia aj do konkrétnych čísel," opísal situáciu.



Podľa Ružičku však bude dôležité sa dostať do pozície, keď sa všetci členovia Únie budú cítiť ako víťazi. Zdôraznil, že ekonomika EÚ je taká silná, ako silné sú ekonomiky jej krajín a ako sú tieto ekonomiky navzájom prepojené. Okrem toho netreba zabudnúť, že veľkou výzvou pre dlhodobý finančný rámec EÚ sú klimatické zmeny a s tým spojený ambiciózny plán známy ako Európska zelená dohoda.



"Nemôžeme si dávať tieto ambície, ak budeme mať rozpočet na hlinených nohách," upozornil. Práve preto je pri plnení ekologických cieľov potrebné uvažovať o kombinácii "nových peňazí" vyčlenených pre Fond pre spravodlivú tranzíciu s tradičnými eurofondami určenými pre regionálny rozvoj a kohéziu. Rovnako je pre tieto ciele nevyhnutné zapojiť privátny sektor a tiež európske a medzinárodné banky.



Na otázku, či doterajšie rokovania už naznačujú nejaké možné čísla, teda výšku sedemročného rozpočtu, Ružička zopakoval, že sú tu stále dva tábory krajín, skupina priateľov kohézie, kam patrí aj SR, a čistí platitelia do eurorozpočtu, ktoré majú dve rôzne predstavy. Kým čistí platitelia majú predstavu o 1 % hrubého národného produktu (HNP) 27 členských krajín, kohézne krajiny súhlasia s návrhom Európskej komisie vo výške 1,11 % HNP. Fínske predsedníctvo prišlo koncom roka 2019 s kompromisom v podobe 1,07 % HNP.



"Tam sa niekde aj pohybujeme. Teraz je otázka, ako si zadefinujeme tú rovnováhu finančných prostriedkov, kde dokážeme zvýšiť z toho jedného percenta na 1,07 percenta, alebo akým spôsobom to dokážeme urobiť, aby nedochádzalo k ďalším znižovaniam prostriedkov na kohéziu alebo na regionálny rozvoj a zároveň, aby sme pritom neohrozili ďalšie priority, ako sú migrácia či klimatické zmeny," zhodnotil situáciu Ružička.



Michel v pozývacom liste na rozpočtový samit lídrov EÚ upozornil, aby boli pripravení na kompromisy. Ružička priznal, že Slovensko vie, kde by boli možné ústupky, má potrebné výpočty, teraz by však bolo "netaktické" o tom hovoriť. Okrem toho koncom tohto týždňa sa v Portugalsku uskutoční samit priateľov kohézie, na ktorom by sa krajiny z tejto skupiny mali dohodnúť, kde a ako by bolo možné nájsť rovnovážnejší prístup k dlhodobému rozpočtu a kde je ochota na nejaké ústupky.



"Nehovorme však o ústupkoch ani v prípade kohéznych krajín, ani v prípade čistých prispievateľov. Hovorme o tom, že hľadáme rozpočtový model, ktorý pomôže naplniť všetky priority EÚ, a že vieme nájsť tento kompromis," poznamenal Ružička v závere rozhovoru.



