Ružinov sa stal majiteľom stavebného pozemku parkoviska pri Štrkovci

Bratislava 14. novembra (TASR) – Bratislavský Ružinov sa stal majiteľom stavebného pozemku, v súčasnosti parkoviska pri Štrkoveckom jazere. Jeho kúpu za zhruba 2,2 milióna eur bez DPH odsúhlasili miestni poslanci ešte v lete. Mestská časť chcela týmto krokom zabrániť nielen ohradeniu a spoplatneniu existujúceho parkoviska zo strany vtedajšieho majiteľa, ale zároveň predísť aj možnej výstavbe. Nehnuteľnosť je už zapísaná v katastri ako majetok mestskej časti.



"Aktuálne v prvom kroku by sme chceli opraviť, tak len narýchlo, hrozné výtlky a problémy, ktoré na tomto parkovisku sú. Pripravujeme dlhodobý projekt, ktorý by mal byť v súlade s územným plánom zóny, na ktorom sa stále pracuje. Radi by sme rozšírili zeleň na Štrkovci," uviedol pre TASR starosta Ružinova Martin Chren. Riešením by podľa neho mohla byť podzemná garáž na mieste parkoviska, ktorá by mala zelenú strechu. "Došlo by vlastne k rozšíreniu pláže popri Štrkovci na úrovni celého dnešného škaredého parkoviska," poznamenal Chren.



O kúpe pozemku rozhodovalo miestne zastupiteľstvo v druhej polovici júna. Starosta sa vtedy nechal počuť, že ho mrzí vynakladanie nemalých finančných prostriedkov na naprávanie krívd z minulosti, pozemok však označil za unikátny a jedinečný a stojí za to, aby mestská časť do jeho kúpy zainvestovala. Mnohým poslancom sa suma za odkúpenie nepozdávala, majiteľ pozemku však odmietal predaj za nižšiu cenu.



Spoločnosť poznamenala, že ide o sumu, na ktorú sa podarilo rokovaniami trvajúcimi vyše roka znížiť pôvodne navrhovanú sumu 3,3 milióna eur. Argumentovala tiež tým, že o pozemok prejavila záujem mestská časť, spoločnosť ho sama od seba predať nechce. "S myšlienkou kúpiť pozemok prišla mestská časť, nie my. Lacnejšie ho nepredáme. Ak ho nechcete, nič sa nedeje, bude tam parkovisko, akurát spoplatnené. To nie je vyhrážka," poznamenal zástupca spoločnosti Ladislav Rehák, ktorý zároveň možnú výstavbu nevylúčil. Miestny úrad totiž podotkol, že hoci sa pozemok, klasifikovaný ako stavebný, nachádza v stabilizovanom území, výstavba napriek tomu hrozí. Neobstojí ani tvrdenie, že schválením pripravovaného územného plánu zóny by sa výstavbe predišlo.