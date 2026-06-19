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Ružinovskú radiálu obnovia, výhľadovo sa počíta aj s jej predĺžením
Prípravné práce by sa mali začať už koncom roka a v budúcom roku sa má pokračovať so stavebnými prácami na prvom úseku trate.
Autor TASR
Bratislava 19. júna (TASR) - Ružinovskú električkovú radiálu v Bratislave obnovia. Prípravné práce by sa mali začať už koncom roka a v budúcom roku sa má pokračovať so stavebnými prácami na prvom úseku trate. TASR o tom informovalo hlavné mesto, ktoré ukončilo vyhodnocovanie ponúk v tendri na zhotoviteľa modernizácie. Víťazom súťaže je konzorcium firiem Strabag, Eurovia SK a ELZA - Elektromontážny závod Bratislava, ktoré uspelo s cenovou ponukou 119 miliónov eur.
„Po podpise zmluvy s víťazným uchádzačom bude nasledovať projektovanie a ešte koncom roka by sa mohli začať už aj prípravné práce vrátane preložiek sietí. Následne od začiatku roka 2027 sa bude pokračovať už so samotnými stavebnými prácami na prvom úseku Ružinovskej radiály po zastávku Chlumeckého,“ priblížil hovorca bratislavskej samosprávy Peter Bubla.
Tieto práce by mohli byť dokončené na prelome rokov 2027/2028, keď sa rozbehne fáza okolo Amerického námestia, ktorá potrvá ďalší rok. „V rámci modernizácie Ružinovskej radiály bude kompletne zmodernizovaná celá električková trať. Teda spodok aj zvršok (dĺžka výmeny koľají asi 3,4 kilometra), odvodnenie, nástupné ostrovčeky a ich vybavenie, trolejové vedenie a napájací systém. Taktiež elektrické ovládanie a ohrev výhybiek, doplnené mazacie zariadenia koľají, modernizované existujúce semafory a dobudované nové v križovatkách, v ktorých je to nevyhnutné pre zaistenie prednosti električky,“ spresnilo mesto.
V časti od Tomášikovej ulice po Chlumeckého pôjde o zelenú trať pokrytú rozchodníkom, ktorý pomáha pohlcovať hluk, je vodozádržný, zvlhčuje prostredie a znižuje prašnosť. Modernizácia zahŕňa aj ďalšie investície, ako napríklad úpravu komunikácií, chodníkov a križovatiek vrátane kompletnej modernizácie svetelnej signalizácie v križovatke na Trnavskom mýte. Vďaka nej bude fungovať efektívnejšie s preferenciou MHD. „Súčasťou projektu je aj komplexná rekonštrukcia Krížnej ulice systémom od fasády k fasáde,“ podotkol Bubla.
Prvá etapa modernizácie Ružinovskej radiály sa má začať na Záhradníckej ulici po obratisko Astronomická. Následne druhá etapa bude nadväzovať na zrekonštruovanú trať od Ulice 29. augusta cez Americké námestie, Krížnu až po Múzeum konskej železnice (križovatka ulíc Krížna a Legionárska). Na Trnavskom mýte sa vymenia výhybky. Modernizácia Ružinovskej radiály je hradená z Operačného programu Slovensko. Výhľadovo mesto počíta s predĺžením tejto trate až po letisko.
V Bratislave sa v uplynulých rokoch kompletne obnovila Dúbravsko-karloveská radiála, opravila Vajnorská radiála a postavila nová električková trať v Petržalke.
„Po podpise zmluvy s víťazným uchádzačom bude nasledovať projektovanie a ešte koncom roka by sa mohli začať už aj prípravné práce vrátane preložiek sietí. Následne od začiatku roka 2027 sa bude pokračovať už so samotnými stavebnými prácami na prvom úseku Ružinovskej radiály po zastávku Chlumeckého,“ priblížil hovorca bratislavskej samosprávy Peter Bubla.
Tieto práce by mohli byť dokončené na prelome rokov 2027/2028, keď sa rozbehne fáza okolo Amerického námestia, ktorá potrvá ďalší rok. „V rámci modernizácie Ružinovskej radiály bude kompletne zmodernizovaná celá električková trať. Teda spodok aj zvršok (dĺžka výmeny koľají asi 3,4 kilometra), odvodnenie, nástupné ostrovčeky a ich vybavenie, trolejové vedenie a napájací systém. Taktiež elektrické ovládanie a ohrev výhybiek, doplnené mazacie zariadenia koľají, modernizované existujúce semafory a dobudované nové v križovatkách, v ktorých je to nevyhnutné pre zaistenie prednosti električky,“ spresnilo mesto.
V časti od Tomášikovej ulice po Chlumeckého pôjde o zelenú trať pokrytú rozchodníkom, ktorý pomáha pohlcovať hluk, je vodozádržný, zvlhčuje prostredie a znižuje prašnosť. Modernizácia zahŕňa aj ďalšie investície, ako napríklad úpravu komunikácií, chodníkov a križovatiek vrátane kompletnej modernizácie svetelnej signalizácie v križovatke na Trnavskom mýte. Vďaka nej bude fungovať efektívnejšie s preferenciou MHD. „Súčasťou projektu je aj komplexná rekonštrukcia Krížnej ulice systémom od fasády k fasáde,“ podotkol Bubla.
Prvá etapa modernizácie Ružinovskej radiály sa má začať na Záhradníckej ulici po obratisko Astronomická. Následne druhá etapa bude nadväzovať na zrekonštruovanú trať od Ulice 29. augusta cez Americké námestie, Krížnu až po Múzeum konskej železnice (križovatka ulíc Krížna a Legionárska). Na Trnavskom mýte sa vymenia výhybky. Modernizácia Ružinovskej radiály je hradená z Operačného programu Slovensko. Výhľadovo mesto počíta s predĺžením tejto trate až po letisko.
V Bratislave sa v uplynulých rokoch kompletne obnovila Dúbravsko-karloveská radiála, opravila Vajnorská radiála a postavila nová električková trať v Petržalke.