Ružomberok bude v 2025 hospodáriť so sumou viac ako 54 miliónov eur

Ružomberok 12. decembra (TASR) - Mesto Ružomberok bude v roku 2025 hospodáriť so sumou viac ako 54 miliónov eur. Rozpočet na rok 2025 schválili poslanci mesta Ružomberok v stredu (11. 12.) na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva v tomto roku. Mesto na budúci rok nebude zvyšovať miestne dane a poplatky. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



"Bežné príjmy mesta sú rozpočtované v celkovej výške 32.771.396 eur a spolu s vlastnými príjmami rozpočtových organizácií predstavujú sumu 34.109.663 eur. Kapitálové príjmy mesta sú rozpočtované vo výške 7.262.833 eur," vysvetlila vedúca oddelenia ekonomiky a účtovníctva Mestského úradu v Ružomberku Miroslava Čiešková.



S príjmami z finančných operácií pre rok 2025 samospráva uvažuje vo výške 13.277.504 eur. Z toho je vo výške 1.813.900 eur plánovaný prevod z fondu rozvoja mesta. V roku 2025 plánuje mesto zapojiť aj prijatý úver cez zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka vo výške 5.931.189 eur. Využije ho na financovanie presne definovaných kapitálových výdavkov.



Výdavky Mesta Ružomberok sú na rok 2025 rozpočtované vo výške 54.650.000 eur. Bežné výdavky by mali tvoriť 34.109.663 eur, z toho sú výdavky škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou vo výške 10.568.599 eur. Poslanci schválili kapitálové výdavky vo výške 19.181.321 eur a finančné operácie v hodnote 1.359.016 eur.



Do budúcoročného rozpočtu sú zapojené aj nenávratné finančné prostriedky na realizáciu projektov. Z plánu obnovy a odolnosti sú to projekty cyklochodníka zo Zápalkárne na železničnú a autobusovú stanicu, rekonštrukcia bývalej základnej školy na Ulici Š. Náhalku na denný stacionár či výstavba nabíjacích staníc na elektromobily. Ďalej mesto počíta s dotáciou z ministerstva dopravy na ďalšie dva nájomné bytové domy na Plavisku. Súčasťou kapitálových transferov je aj transfer z udržateľného mestského rozvoja na stavebné úpravy a prístavbu mestskej plavárne a kapitálová dotácia z Fondu na podporu športu SR.



"Vzhľadom na celkovú ekonomickú situáciu v štáte a poddimenzované financovanie samospráv sme museli spoločne hľadať priestor na šetrenie tak, aby mesto ďalej poskytovalo všetky svoje služby a ďalej sa aj investične rozvíjalo," povedal primátor Ružomberka Ľubomír Kubáň. Dodal, že ekonomickú situáciu mesta považuje za napätú napriek miernemu dofinancovaniu samosprávy vo výške 280.000 eur. Dodatočné prostriedky od štátu mesto využije na financovanie mestskej autobusovej dopravy.



"Napriek problémom pri zostavovaní rozpočtu sme nešli cestou zvyšovania daní, aby sme finančne nezaťažovali obyvateľov. Čakajú nás konsolidačné opatrenia a objektívne ešte dnes nevieme vyhodnotiť riziká a to, ako sa to dotkne rozpočtu mesta v budúcom roku," vysvetlil Kubáň.