Ružomberok sa nestane stopercentným vlastníkom Technických služieb

Ružomberok 5. októbra (TASR) – Mesto Ružomberok sa nestane stopercentným vlastníkom spoločnosti Technické služby (TS). O kúpe 56-percentného majoritného podielu spoločnosti sa na stredajšom mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva napokon nehlasovalo. Poslanci materiál stiahli z rokovania. Zopakovala sa tak situácia spred pár mesiacov, keď poslanci odmietli hlasovať o zámere. Odôvodnili to vysokou kúpnou cenou. Rozhodnutie chceli prenechať novému vedeniu mesta a mestským poslancom.



Mesto v súčasnosti v TS vlastní menšinový podiel 44 percent. Odkúpenie zvyšného balíka akcií za takmer dva milióny eur presadzovalo súčasné vedenie ružomberskej radnice. Zaplatiť to chceli bankovým úverom s dobou splácania 20 rokov. Väčšinovým akcionárom TS je spoločnosť T+T (51 percent, pozn. TASR), zvyšných päť percent vlastní predseda predstavenstva technických služieb Pavol Jeleník.



Vedenie ružomberskej samosprávy sa v utorok (4. 10.) na sociálnej sieti vyjadrilo, že odkúpenie majoritného podielu spoločnosti je jediné racionálne a ekonomicky efektívne riešenie, ktoré by vyriešilo vzťahy medzi mestom a technickými službami. Tie ku koncu tohto roka vypovedali mestu zmluvy a ohlásili prepúšťanie. Z informácií, ktoré odzneli na stredajšom rokovaní, však vyplynulo, že väčšinový akcionár T+T nemá záujem predať svoj podiel mestu.



Problematikou sa bude po jesenných komunálnych voľbách zaoberať nové vedenie ružomberskej radnice a poslanecký zbor.