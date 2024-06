Ružomberok ukončil zmluvu s dopravcom mestskej autobusovej dopravy

Ružomberok 27. júna (TASR) - Ružomberok predčasne ukončil zmluvu s prevádzkovateľom mestskej autobusovej dopravy (MAD). Dopravné služby pre mesto však bude poskytovať naďalej, kým samospráva vo verejnom obstarávaní nenájde nového dopravcu, maximálne však 12 mesiacov. Rozhodli o tom v tomto týždni poslanci mestského zastupiteľstva v Ružomberku.



Dôvodom na ukončenie spolupráce je podľa primátora Ľubomíra Kubáňa zámer zefektívniť a optimalizovať MAD v meste. "Dlhodobo hovoríme o mnohých problémoch, ktoré v autobusovej doprave riešime, a to prakticky od nástupu do úradu primátora. Spôsob výberu dopravcu i podmienky služieb vo verejnej doprave boli v minulosti z nášho pohľadu nastavené neštandardne a nevýhodne pre mesto. Hľadali sme preto spôsob, ako MAD zlepšiť a prispôsobiť požiadavkám cestujúcich," podotkol.



Ako dodal, mesto má záujem v podmienkach nového verejného obstarávania znížiť ročné finančné náklady na MAD na približne 700.000 eur ročne. Samosprávu stáli služby v MAD v roku 2021 spolu 959.930 eur, v roku 2022 to bolo 1.106.673 eur a vlani celkom 1.004.102 eur. "Ukončenie zmluvy s dopravcom tak podľa vyčíslenia predstavuje predpokladanú úsporu za 12 rokov vo výške štyri milióny eur. Služby nového dopravcu na 12 rokov by podľa výpočtov mali mesto stáť 8,4 milióna eur," doplnil hovorca Ružomberka Vladimír Miškovčík.



Kým mesto nenájde nového dopravcu, MAD bude zabezpečovať stále Blaguss Slovakia, maximálne však jeden rok. "Prechod na nového dopravcu musí byť kontinuálny a pokojný a nijako sa nesmie dotknúť cestujúcich. So spoločnosťou sme sa preto dohodli na optimalizácii výkonov v rámci autobusovej dopravy. Verím, že ľudia zmenu privítajú, keďže sa ich dotkne len minimálne," vysvetlil primátor. V nasledujúcom období predpokladá samospráva vďaka zníženiu kilometrického výkonu úsporu v MAD 141.000 eur za nasledujúcich 12 mesiacov.



Náklady na predčasné ukončenie zmluvy sú vo výške 497.000 eur, pričom podľa dohody s doterajším dopravcom ich mesto uhradí v období jedného roka.