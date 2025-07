Ružomberok ušetril pri nákupe elektrickej energie viac ako 62.000 eur

Ružomberok 18. júla (TASR) - Mesto Ružomberok ušetrilo pri nákupe elektrickej energie na budúci rok viac ako 62.000 eur. Ako TASR informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík, počas verejného obstarávania, ktoré sa skončilo 19. júna tohto roka, sa víťazom stala spoločnosť Stredoslovenská energetika s ponukou 177.881,20 eura na obdobie od 1. januára 2026 do 31. decembra 2026.



„Vďaka vhodnému načasovaniu verejného obstarávania mesto a niektoré jeho príspevkové organizácie dosiahli celkovú úsporu 62.287,28 eura. Ceny komodity sú po vykurovacej sezóne a pred letnou sezónou v rámci roka najnižšie,“ uviedol hovorca.



Nákup elektrickej energie bol realizovaný nielen pre ružomberskú samosprávu, ale do súťaže boli zapojené aj niektoré základné školy a príspevkové organizácie mesta. Samospráva si kladie za cieľ do budúcna centralizovať nákup všetkých energií všetkých rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.



Výslednú sumu v porovnaní s minuloročnou cenou považuje primátor Ružomberka Ľubomír Kubáň za úspech. „V prípade nákupu elektrickej energie išlo o druhé elektronické verejné obstarávanie tejto komodity, ktoré sme realizovali. Zodpovední pracovníci mesta majú moju plnú podporu v integrácii mestských organizácií, základných škôl a mestských podnikov na účely spoločného obstarávania. Ukazuje sa, že je to správna cesta, ktorá je nielen efektívna, ale napokon vedie k nemalým finančným úsporám,“ dodal primátor.