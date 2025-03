Ružomberok vyhlásil tender na inžinierske siete bytovej výstavby

Ružomberok 5. marca (TASR) - Ružomberok vyhlásil tender na dodávateľa inžinierskych sietí individuálnej bytovej výstavby (IBV) v lokalite Dielec. Tender sa týka prvej etapy, ktorá zahŕňa cesty a chodníky. Uchádzači môžu predkladať ponuky do 19. marca do 9.00 h. Vyplýva to z oznámenia o verejnom obstarávaní, ktoré samospráva zverejnila vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Predmetom zákazky je investičná akcia inžinierskych sietí pre IBV Dielec, ktorá obsahuje vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí, polohopisné a výškopisné zameranie navrhovaných komunikácií geodetom, zemné práce pri prekládke telekomunikačných sietí, zemné práce a zhotovenie ciest a chodníkov do úrovne makadamu v súlade s projektovou dokumentáciou.



Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je po splnení súťažných podmienok najnižšia cena. Predpokladaná hodnota zákazky je 700.994,27 eura bez DPH.