Ružomberské papierne podporili región takmer 1,4 miliónmi eur

Ružomberok 20. novembra (TASR) – Ružomberský celulózovo-papierenský podnik podporil tento rok miestnu komunitu sumou takmer 1,4 milióna eur. Pomoc smerovala hlavne na zmiernenie dosahov pandémie nového koronavírusu v rámci regiónu. Vyplýva to z rámcovej zmluvy o vzájomnej spolupráci, ktorú v piatok podpísali zástupcovia mesta Ružomberok a spoločnosti Mondi SCP.



Peniaze putovali do oblastí zdravotníctva, vzdelávania, športu či kultúry. Obyvatelia dostanú aj dodatočnú zľavu na dodávku tepla. "Ako kľúčovú sme videli podporu našej nemocnice, ktorá vybudovala nový covidový pavilón, na ktorý sme prispeli sumou 250.000 eur," načrtla riaditeľka ľudských zdrojov v spoločnosti Ivana Keyzlarová.



V Strednej odbornej škole polytechnickej v Ružomberku pribudlo nové chemické laboratórium v hodnote 60.000 eur. Oblasť kultúry a športu dostane 50.000 eur, mestský futbalový klub 350.000 eur, dodala Keyzlarová.



Papierne pre obyvateľov regiónu poskytujú okrem dodávky tepla aj čistenie odpadových vôd a prevádzkujú skládky odpadov pre okolité obce. Technický riaditeľ v spoločnosti Vladimír Krajči zdôraznil, že v čase koronakrízy rátali s každým možným scenárom, kde hlavným cieľom bolo zabezpečiť tieto služby pre región. "V prípade, že by sme neboli schopní prevádzkovať náš závod a produkovať tak teplo, zabezpečili sme v rámci závodu mobilnú kotolňu. Tá by bola schopná zásobovať občanov v meste teplom aj naďalej. Samotné zariadenie a jeho údržba stáli našu spoločnosť doposiaľ 150.000 eur," povedal.



Ružomberský primátor Igor Čombor považuje za prínosné, že spolupráca mesta s papierňami pokračuje. "Mesto sa bude snažiť naliehať na spoločnosť, aby bola podpora ešte väčšia, najmä vo veľkých projektoch, ktoré sa v budúcnosti chystáme realizovať," zhodnotil.