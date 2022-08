Ružomberské papierne pre odstávku na dva týždne prerušia výrobu

Ružomberok 24. augusta (TASR) – Ružomberský papierovo-celulózový podnik Mondi SCP sa pripravuje na plánovanú celozávodnú odstávku. Uskutoční sa v prvej polovici septembra a potrvá dva týždne. Počas tohto obdobia bude výroba v závode pozastavená, aby mohli vykonať vopred naplánované údržbárske práce. TASR o tom informovala komunikačná manažérka spoločnosti Martina Piláriková.



"Do prác počas odstávky sa aktívne zapájajú aj naši zamestnanci, pretože poznajú prevádzky a majú dlhoročné technické skúsenosti. Okrem toho nám každoročne vypomáha veľké množstvo externých pracovníkov, s ktorými spoločne urobíme všetky potrebné práce. Vzhľadom na rozsah prác ich nie je možné realizovať počas bežnej prevádzky, preto musíme výrobu pozastaviť," vysvetlil technický riaditeľ spoločnosti Vladimír Krajči.



Papierne počas odstávky posilnia prítomnosť pracovníkov bezpečnosti, ktorí dohliadajú na hladký priebeh naplánovaných prác.



Počas odstavovania a opätovného uvádzania zariadení späť do prevádzky môže dôjsť k vzniku lokálneho zápachu a hluku. "Zároveň sme zabezpečili, aby obyvatelia Ružomberka, ktorí sú napojení na centrálne zásobovanie tepla od Mondi SCP, odstávku nepocítili. Vďaka mobilnej kotolni budú dodávky teplej vody do domácností spoľahlivo pokračovať," dodal Krajči.