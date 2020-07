Ružomberské papierne prijmú na nový stroj 125 zamestnancov

Ružomberok 7. júla (TASR) - Nový stroj na výrobu kartónu v ružomberskom celulózovo-papierenskom podniku zvýši zamestnanosť v regióne Liptov. Spoločnosť Mondi SCP prijme spolu 125 nových zamestnancov. TASR o tom v utorok informovala komunikačná manažérka spoločnosti Martina Piláriková.



S obsadzovaním pracovných pozícií začali už v roku 2018, keď v Ružomberku spustili výstavbu papierenského stroja. "Je dôležité, aby sme sa na jeho prevádzku dôsledne pripravili, a to sa nedá urobiť zo dňa na deň. Začali sme preto s prijímaním vedúcich pracovníkov a špecialistov. Postupne sa pridávali aj ďalší kolegovia na pozíciách ako sú operátori, prevádzkoví zámočníci či elektrikári," uviedla riaditeľka ľudských zdrojov v spoločnosti Ivana Keyzlarová.



Od spustenia výstavby zaznamenala firma zvýšený záujem kandidátov o pracovné pozície. Za rok 2018 a 2019 prijala približne 3500 životopisov a pozvala na osobné pohovory takmer 700 záujemcov. "Samozrejme, podľa potreby obsadzujeme aj iné pozície, nejde výlučne len o nový papierenský stroj. Za posledné roky dochádza v našej spoločnosti ku generačnej výmene. Takisto zaznamenávame mierny nárast v celkovom počte zamestnancov. Výsledkom je, že sme v roku 2018 prijali 142 a o rok na to 146 nových kolegov," spresnila Keyzlarová.



Do konca roka 2020 bude firma na papierenský stroj hľadať ešte 30 nových kolegov. Ide o pracovníkov skladov zberového papiera a hotových výrobkov, laborantov, operátorov, elektrikárov, zámočníkov, ale aj pozície ako špecialista logistiky, plánovač výroby či špecialista riadiacich systémov.