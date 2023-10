Ružomberskí poslanci budú mimoriadne rokovať o zmene územného plánu

Ružomberok 10. októbra (TASR) - Ružomberskí mestskí poslanci budú v stredu (11. 10.) mimoriadne zasadať k zmene územného plánu. Tá by umožnila výmenu starého kotla na biomasu v papierňach za nový a výkonnejší. Rokovanie zvolal na 14.00 h primátor Ľubomír Kubáň.



Súčasný kotol na biomasu v papierňach pracuje už vyše 40 rokov. Spoločnosť pred časom avizovala, že by ho chceli vymeniť za nový. To má okrem ďalších potrebných povolení umožniť zmena územného plánu mesta. O zmenách malo ružomberské zastupiteľstvo pôvodne rokovať koncom septembra, vedenie mesta tento bod z programu napokon stiahlo a presunulo na mimoriadne zasadnutie. Podľa hovorcu Ružomberka Vladimíra Miškovčíka z dôvodu, že niektorým poslancom i obyvateľom chýbali odpovede súvisiace s výmenou starého kotla na biomasu za nový.



Proti zmene územného plánu spustili v sobotu 30. septembra v meste petíciu. Uplynulý štvrtok (5. 10.) sa k problematike uskutočnilo verejné prerokovanie na radnici aj so zástupcami papierní.