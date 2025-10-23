< sekcia Ekonomika
Ružomberskí poslanci schválili návrh na prípravu obnovy Vlkolínca
Samospráva by mala do mája 2026 vypracovať projektové dokumentácie, keďže v tejto lehote by mali byť vypísané aj výzvy.
Autor TASR
Ružomberok 23. októbra (TASR) - Ružomberskí mestskí poslanci vo štvrtok schválili návrh na prípravu projektu obnovy Vlkolínca. Materiál s názvom Vlkolínec - Projekt obnovy lokality UNESCO zahŕňa vybudovanie ekologickej čistiarne odpadových vôd a verejných toaliet, opravu kanalizácie a napojenie všetkých účastníkov, opravu cesty vo Vlkolínci či vybudovanie záchytného parkoviska s informačným centrom v Trlenskej doline.
Cieľom projektu obnovy lokality UNESCO Vlkolínec je postupne odstrániť dlhodobo neriešené problémy. „Vlkolínec je výnimočnou lokalitou, ktorej infraštruktúra bola desiatky rokov zanedbaná, či už prístupové komunikácie, čistiareň odpadových vôd a toalety. Chceme prostredníctvom Nórskych fondov využiť tieto zdroje financovania mimo rozpočtu mesta a dá sa povedať, zrekultivovať celé územie,“ uviedol ružomberský primátor Ľubomír Kubáň.
Samospráva by mala do mája 2026 vypracovať projektové dokumentácie, keďže v tejto lehote by mali byť vypísané aj výzvy. Ak bude mesto úspešné vo výzve, projekt by mal byť zrealizovaný do konca roka 2028 s tým, že vyúčtovanie by prebiehalo následne v prvom kvartáli roku 2029.
Radnica bude pracovať na štúdiách, projektoch i na vysporiadaní pozemkov. „V tejto lokalite je zásadný problém s parkovaním, takže chceme zmeniť aj územný plán a vytvoriť odstavné plochy na to, aby sa tu dalo bezpečne parkovať,“ podotkol Kubáň.
Doplnil, že vo Vlkolínci aktívne pracujú a v súčasnosti tam prebieha osádzanie nových mobiliárov a mení sa aj verejné osvetlenie. „Ľudia, ktorí žijú v tejto lokalite, potrebujú komfort a samospráva a štát sú od toho, aby pomáhali najmä obyvateľom, ktorí udržujú život v tejto lokalite UNESCO,“ dodal primátor.
