RÚZ:Štát by mal zdroje na financovanie sociálnych programov v úsporách

Bratislava 1. júla (TASR) – Posledných 13 rokov rástli príjmy verejnej správy na Slovensku ako šieste najrýchlejšie spomedzi krajín Európskej únie. Zároveň sa zvyšoval aj počet zamestnancov štátu a ich priemerné mzdy. Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) si preto myslia, že štát by mal zdroje na financovanie vládnych sociálnych programov hľadať v úsporách na výdavkovej strane verejných financií. V piatok o tom informovala RÚZ.



"Počet zamestnancov štátu neustále rastie, atakuje hranicu 430.000, a to i napriek miliardám investovaným do elektronizácie verejnej správy. Daňové zaťaženie firiem a miezd v našej krajine je pritom i naďalej najvyššie spomedzi krajín strednej a východnej Európy," uviedla RÚZ.







Viceprezident RÚZ Mário Lelovský si myslí, že vláda má priestor na úspory, avšak k financiám napriek tomu dlhodobo pristupuje nehospodárne. "V tomto smere už roky voláme po komplexnom audite verejných financií," uviedol Lelovský.



Audit by podľa zamestnávateľov ukázal, ktoré výdavky sú pre štát či spoločnosť potrebné a ktoré sú len plytvaním. Auditom, ale napríklad aj reformou financovania celého systému sociálneho zabezpečenia či znížením počtu rozpočtových a príspevkových organizácií štátu by podľa RÚZ bolo možné nájsť dostatočné zdroje na sociálne programy pre odkázané domácnosti.



Analýza, ktorú pre RÚZ vypracoval Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS), ukázala, že od roku 2008 do roku 2021 vzrástli príjmy verejnej správy na Slovensku o 73,4 %, pričom priemerný nárast v rámci EÚ predstavoval 36,9 %. Európska komisia (EK) predpokladá, že už v budúcom roku bude podiel príjmov slovenského štátneho sektora ešte vyšší než v susednom Česku či Poľsku. Okrem platov vo verejnom sektore výrazne rástli aj výdavky na dôchodky, a to o 71 %, medzispotrebu (58 %), zdravotnícke zariadenia (53 %) či štátne sociálne dávky a podporu (42 %).



Rastúce príjmy verejnej správy boli spôsobené aj zvyšovaním daňového a odvodového zaťaženia domácností a podnikov. Štát na daniach ročne berie z ekonomiky o dve percentá HDP viac ako v rokoch 2013 - 2015. Nadpriemerne je podľa INESS zdaňovaná ekonomická aktivita, a to na strane zamestnancov aj firiem.