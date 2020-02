RVR udelila sankcie, dôvodom bolo nesprávne označovanie programov

Bratislava 26. februára (TASR) - Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) rozhodla na stredajšom zasadnutí o sankciách pre vysielateľa Mac TV a Markíza - Slovakia. TASR o tom informovala hovorkyňa RVR Ivana Čaučíková.



Pokutu 7000 eur udelili Mac TV za porušenie zákona v programovej službe Joj. Film Smrtonosná pasca: Opäť v akcii mal byť podľa rady označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, pretože obsahoval detailné a naturalistické zobrazenie násilia a vulgarizmy. Rada už v minulosti udelila vysielateľovi sankciu za odvysielanie toho istého programu.



Nesprávne označenie mal podľa rady aj film Líbaš jako ďábel vysielaný v programovej službe TV Markíza. Podľa rady mal byť taktiež označený ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov. Vysielateľovi Markíza - Slovakia udelila RVR pokutu 3000 eur.



Sankciu udelila rada aj vysielateľovi Slovak Telekom v rámci programovej služby Magio Infokanál. Na ňom Telekom odvysielal štyrikrát upútavku na programovú službu BBC Earth v anglickom jazyku, čím nebolo zabezpečené používanie štátneho jazyka v súlade so zákonom.