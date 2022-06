RWE: Ceny energií zostanú na vysokej úrovni aj v ďalších rokoch

Essen 20. júna (TASR) - Ceny plynu a elektrickej energie zostanú na vysokej úrovni ešte niekoľko rokov. Povedal to v rozhovore pre denník Süddeutsche Zeitung šéf nemeckého energetického koncernu RWE Markus Krebber, pričom ako dôvod uviedol dôsledky vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Bude to trvať ešte tri až päť rokov," povedal Krebber v súvislosti s komplikáciami s dodávkami energií do Nemecka. "Potrvá totiž určitý čas, než sa vytvoria nové kapacity a ďalšie krajiny budú môcť dodať ďalšiu energiu".



V súvislosti s problémami na trhu energií Krebber privítal plány ministra hospodárstva Roberta Habecka opätovne využiť uhoľné elektrárne a zmierniť tak spotrebu zemného plynu. "Len čo je možné prejsť na iný zdroj energie, malo by sa k tomu pristúpiť," povedal Krebber. Na druhej strane vylúčil možnosť, že by posledné jadrové elektrárne v Nemecku pokračovali v činnosti aj po roku 2022.



Obmedzovanie dodávok zemného plynu z Ruska je však už poriadne cítiť. "Aj my dostávame podstatne menej, než je objem, na akom sme sa dohodli," uviedol šéf RWE. Spoločnosť, ktorá prevádzkuje elektrárne v Nemecku, Británii a Holandsku, "musí v súčasnosti nakupovať palivo za podstatne vyššie ceny, pričom tie naďalej rastú," dodal.