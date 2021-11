RWE investuje 50 miliárd eur do zvýšenia produkcie zelenej energie

Essen 15. novembra (TASR) - Nemecká energetická firma RWE chce výrazne zvýšiť produkciu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Ako uviedla, s týmto cieľom plánuje do konca roka 2030 investovať 50 miliárd eur.



Investičný plán, najväčší v 123-ročnej histórii nemeckej spoločnosti, by mal firme umožniť zvýšiť výrobnú kapacitu z obnoviteľných zdrojov na 50 gigawattov. RWE sa tak zaradila do zoznamu elektrárenských a ropných koncernov, ktoré v súvislosti s klimatickými zmenami oznámili výrazné investície do takzvanej zelenej energie. Taliansky Enel a španielska Iberdrola už skôr oznámili svoje plány, pričom ich kombinované investície by mali dosiahnuť 265 miliárd eur.



RWE oznámila plán zvýšenia produkcie zelenej energie po rozsiahlej transformácii. Ako povedal Markus Krebber, ktorý do pozície generálneho riaditeľa RWE nastúpil v máji tohto roka, spoločnosť dokončila strategickú transformáciu a v súčasnosti je v ideálnej pozícii na to, aby sa výrazne podieľala na energetickej transformácii v najbližšom desaťročí.



Spoločnosť dodala, že ročne bude do zelenej energie investovať v priemere 5 miliárd eur. Väčšina finančných zdrojov by mala smerovať do slnečnej a veternej energie.