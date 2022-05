RWE: Nemci by sa mohli závislosti od ruského plynu zbaviť do jari 2025

Essen 21. mája (TASR) - Nemecko by sa mohlo závislosti od ruského plynu zbaviť v nasledujúcich troch rokoch, predpokladá energetická spoločnosť RWE, najväčší producent elektrickej energie v Nemecku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na nemecké médiá.



"Ak budeme postupovať rýchlo, mohli by sme to zvládnuť do jari 2025," povedal šéf RWE Markus Krebber v rozhovore pre týždenník Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Nemecký minister hospodárstva Robert Habeck predtým uviedol, že Nemecko by mohlo byť od ruských dodávok plynu nezávislé do polovice roka 2024.



Šéf RWE tak potvrdil odhad vedenia energetickej spoločnosti E.ON ešte z konca marca. Ako vtedy povedal generálny riaditeľ E.ON Leonhard Birnbaum, Nemecko bude potrebovať približne tri roky na zabezpečenie alternatívnych dodávok, ktoré mu umožnia získať nezávislosť od ruského zemného plynu.



Krebber dodal, že okrem výstavby potrebnej infraštruktúry na dovoz skvapalneného zemného plynu (LNG) bude potrebné vybudovať aj nové plynovody na prepravu suroviny naprieč európskymi krajinami. Čo sa týka pokračovania dodávok ruského plynu v súvislosti s novým mechanizmom platieb, Krebber uviedol, že očakáva ďalšie komplikácie s dodávkami, nie však úplné zatvorenie kohútikov.