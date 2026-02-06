Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 6. február 2026Meniny má Dorota
< sekcia Ekonomika

RWE rokuje s partnermi v Emirátoch o dodávkach LNG

.
Na snímke nabíjacia stanica pre elektromobily pred sídlom energetického koncernu RWE. Foto: TASR/AP

RWE oznámila, že so spoločnosťou Adnoc rokuje o dodávkach LNG pre Nemecko a ďalšie európske trhy, ktoré by počas desiatich rokov mohli dosiahnuť v priemere až jeden milión ton ročne.

Autor TASR
Abú Zabí 6. februára (TASR) - Nemecký energetický koncern RWE rokuje s dvoma štátnymi spoločnosťami zo Spojených arabských emirátov (SAE) o dodávkach skvapalneného zemného plynu (LNG) a investíciách do projektov batériových úložísk. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa v piatok odvolala na vyhlásenie nemeckej spoločnosti.

RWE oznámila, že so spoločnosťou Adnoc rokuje o dodávkach LNG pre Nemecko a ďalšie európske trhy, ktoré by počas desiatich rokov mohli dosiahnuť v priemere až jeden milión ton ročne. So spoločnosťou Masdar, ktorá sa zameriava na obnoviteľné zdroje energie, plánuje RWE preskúmať možnosť spoločných investícií do batériových úložísk v Nemecku. Masdar podľa nemeckého koncernu zvažuje investíciu do existujúcich projektov, ktoré by zvýšili kapacitu úložísk až o jeden gigawatt (GW) do roku 2030. Spoločnosť ďalej plánuje preskúmať spoločný rozvoj nových projektov v oblasti úložísk v Nemecku s kapacitou až 1 GW do roku 2035.

RWE už prevádzkuje batériové úložiská v USA, Európe a Austrálii. Koncom septembra 2025 ich celková kapacita dosahovala 1,2 GW. Vo výstavbe má koncern v súčasnosti viac ako 2,7 GW dodatočnej kapacity.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Piatok 6. februára

HOROR V KOŠICIACH: Muž sa žiakom vyhrážal, že ich bodne nožom

Nitra ožíva fašiangovými tradíciami: Začal premávať špeciálny autobus

V škole v Novom Meste nad Váhom sa strieľalo, dvoch žiakov ošetrovali