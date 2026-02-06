< sekcia Ekonomika
RWE rokuje s partnermi v Emirátoch o dodávkach LNG
Autor TASR
Abú Zabí 6. februára (TASR) - Nemecký energetický koncern RWE rokuje s dvoma štátnymi spoločnosťami zo Spojených arabských emirátov (SAE) o dodávkach skvapalneného zemného plynu (LNG) a investíciách do projektov batériových úložísk. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa v piatok odvolala na vyhlásenie nemeckej spoločnosti.
RWE oznámila, že so spoločnosťou Adnoc rokuje o dodávkach LNG pre Nemecko a ďalšie európske trhy, ktoré by počas desiatich rokov mohli dosiahnuť v priemere až jeden milión ton ročne. So spoločnosťou Masdar, ktorá sa zameriava na obnoviteľné zdroje energie, plánuje RWE preskúmať možnosť spoločných investícií do batériových úložísk v Nemecku. Masdar podľa nemeckého koncernu zvažuje investíciu do existujúcich projektov, ktoré by zvýšili kapacitu úložísk až o jeden gigawatt (GW) do roku 2030. Spoločnosť ďalej plánuje preskúmať spoločný rozvoj nových projektov v oblasti úložísk v Nemecku s kapacitou až 1 GW do roku 2035.
RWE už prevádzkuje batériové úložiská v USA, Európe a Austrálii. Koncom septembra 2025 ich celková kapacita dosahovala 1,2 GW. Vo výstavbe má koncern v súčasnosti viac ako 2,7 GW dodatočnej kapacity.
