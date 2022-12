RWE: S elektrinou nebude v zime problém, o plyne rozhodne počasie

Berlín 11. decembra (TASR) - Nemecko by nemalo mať počas zimy žiadne problémy s dodávkami elektrickej energie, v prípade plynu je však situácia zložitejšia. Povedal to cez víkend šéf nemeckej energetickej spoločnosti RWE Markus Krebber.



Ako uviedol pre sobotňajšie (10. 12.) vydanie denníka Rheinische Post, ktoré zverejnila agentúra DPA, "Nemecko urobilo všetko, čo mohlo, a priemysel aj domácnosti sa snažia plynom šetriť". Navyše október bol teplotne veľmi priaznivý a krajina prakticky nemusela siahať do zásobníkov. Ďalší vývoj na tomto trhu však bude opäť závisieť od počasia.



Lepšia je situácia na trhu s elektrickou energiou. Nemecko dokonca viac elektriny než kedykoľvek predtým vyvezie počas tejto zimy do susedného Francúzska, povedal šéf RWE. "Čo sa týka elektriny, som primerane optimistický, že túto zimu prekonáme bez problémov," dodal Krebber.