< sekcia Ekonomika
RWE vykázala pokles zisku aj tržieb za prvých deväť mesiacov
Čistý zisk RWE za deväť mesiacov do konca septembra 2025 klesol na 2,30 miliardy eur z 5,28 miliardy eur v rovnakom období minulého roka.
Autor TASR
Essen 12. novembra (TASR) - Energetická spoločnosť RWE, najväčší výrobca elektriny v Nemecku, vykázala za prvých deväť mesiacov 2025 pokles zisku aj tržieb, najmä v dôsledku normalizácie príjmov v segmente flexibilnej výroby. Prispel k tomu aj slabší vietor v Európe. Zároveň potvrdila svoju prognózu zisku za celý rok. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.
Čistý zisk RWE za deväť mesiacov do konca septembra 2025 klesol na 2,30 miliardy eur z 5,28 miliardy eur v rovnakom období minulého roka.
Upravený čistý zisk dosiahol 1,29 miliardy eur, čo je menej ako minuloročných 1,64 miliardy eur. Upravený čistý zisk na akciu klesol na 1,76 eura z 2,21 eura/akcia pred rokom.
Upravený zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) sa v sledovanom období znížil na 1,94 miliardy eur z vlaňajších 2,51 miliardy eur. Upravený zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) za prvých deväť mesiacov 2025 klesol na 3,48 miliardy eur z 3,98 miliardy eur v minulom roku.
Tržby klesli na 13,27 miliardy eur z minuloročných 15,95 miliardy eur. Výroba elektriny však vzrástla na 87.936 gigawatthodín (GWh) z 83.013 GWh pred rokom.
Za celý rok 2025 spoločnosť RWE naďalej očakáva upravený čistý zisk v rozmedzí 1,3 až 1,8 miliardy eur a upravený zisk EBITDA 4,55 až 5,15 miliardy eur.
Spoločnosť ďalej oznámila, že dividenda za rok 2025 sa zvýši na 1,20 eura na akciu.
Čistý zisk RWE za deväť mesiacov do konca septembra 2025 klesol na 2,30 miliardy eur z 5,28 miliardy eur v rovnakom období minulého roka.
Upravený čistý zisk dosiahol 1,29 miliardy eur, čo je menej ako minuloročných 1,64 miliardy eur. Upravený čistý zisk na akciu klesol na 1,76 eura z 2,21 eura/akcia pred rokom.
Upravený zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) sa v sledovanom období znížil na 1,94 miliardy eur z vlaňajších 2,51 miliardy eur. Upravený zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) za prvých deväť mesiacov 2025 klesol na 3,48 miliardy eur z 3,98 miliardy eur v minulom roku.
Tržby klesli na 13,27 miliardy eur z minuloročných 15,95 miliardy eur. Výroba elektriny však vzrástla na 87.936 gigawatthodín (GWh) z 83.013 GWh pred rokom.
Za celý rok 2025 spoločnosť RWE naďalej očakáva upravený čistý zisk v rozmedzí 1,3 až 1,8 miliardy eur a upravený zisk EBITDA 4,55 až 5,15 miliardy eur.
Spoločnosť ďalej oznámila, že dividenda za rok 2025 sa zvýši na 1,20 eura na akciu.