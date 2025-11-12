Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 12. november 2025Meniny má Svätopluk
< sekcia Ekonomika

RWE vykázala pokles zisku aj tržieb za prvých deväť mesiacov

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Čistý zisk RWE za deväť mesiacov do konca septembra 2025 klesol na 2,30 miliardy eur z 5,28 miliardy eur v rovnakom období minulého roka.

Autor TASR
Essen 12. novembra (TASR) - Energetická spoločnosť RWE, najväčší výrobca elektriny v Nemecku, vykázala za prvých deväť mesiacov 2025 pokles zisku aj tržieb, najmä v dôsledku normalizácie príjmov v segmente flexibilnej výroby. Prispel k tomu aj slabší vietor v Európe. Zároveň potvrdila svoju prognózu zisku za celý rok. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.

Čistý zisk RWE za deväť mesiacov do konca septembra 2025 klesol na 2,30 miliardy eur z 5,28 miliardy eur v rovnakom období minulého roka.

Upravený čistý zisk dosiahol 1,29 miliardy eur, čo je menej ako minuloročných 1,64 miliardy eur. Upravený čistý zisk na akciu klesol na 1,76 eura z 2,21 eura/akcia pred rokom.

Upravený zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) sa v sledovanom období znížil na 1,94 miliardy eur z vlaňajších 2,51 miliardy eur. Upravený zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) za prvých deväť mesiacov 2025 klesol na 3,48 miliardy eur z 3,98 miliardy eur v minulom roku.

Tržby klesli na 13,27 miliardy eur z minuloročných 15,95 miliardy eur. Výroba elektriny však vzrástla na 87.936 gigawatthodín (GWh) z 83.013 GWh pred rokom.

Za celý rok 2025 spoločnosť RWE naďalej očakáva upravený čistý zisk v rozmedzí 1,3 až 1,8 miliardy eur a upravený zisk EBITDA 4,55 až 5,15 miliardy eur.

Spoločnosť ďalej oznámila, že dividenda za rok 2025 sa zvýši na 1,20 eura na akciu.
.

Neprehliadnite

Šaško: Po zrážke vlakov sú všetci pacienti mimo ohrozenia života

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

SNÍMKY Z LIETADLA: Takto vyzerá rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna

ZACHAROVÁ: OSN vyzvala štáty na podporu dobrovoľníctva v roku 2026