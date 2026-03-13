< sekcia Ekonomika
RWI: Dlhšia vojna v Iráne by nemeckú infláciu zvýšila na šesť percent
Ak by sa však vojna skončila do záveru tohto mesiaca, inflácia by sa podľa ekonóma tak prudko nezvýšila.
Autor TASR
Essen 13. marca (TASR) - Ak by vojna v Iráne trvala dlhšie ako štyri týždne, inflácia v Nemecku by sa mohla dočasne zvýšiť na šesť percent, varoval ekonóm Torsten Schmidt z essenského Leibnizovho inštitútu pre hospodársky výskum (RWI). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Vysoké ceny ropy vedú k rastu spotrebiteľských cien. V prípade dlhotrvajúcej vojny by sa inflácia mohla tento rok dočasne zvýšiť na šesť percent,“ uviedol Schmidt pre piatkové vydanie novín Rheinische Post. To by podľa neho dostalo Nemecko do štvrtého roka recesie v rade.
Pokiaľ by vojna trvala dlhšie ako štyri týždne a Irán by naďalej ničil ropné a plynárenské zariadenia v štátoch Perzského zálivu, mohol by sa podľa Schmidta na svetovom trhu objaviť skutočný nedostatok komodity. „V takom prípade považujem za možnú cenu ropy 150 USD (129,90 eura) za barel (159 litrov),“ dodal.
Ak by sa však vojna skončila do záveru tohto mesiaca, inflácia by sa podľa ekonóma tak prudko nezvýšila. „Miera inflácie by sa v lete vyšplhala na tri percentá. Za celý rok by bola 2,6 percenta," konštatoval. Podľa Schmidta pravdepodobne zostanú ceny pohonných látok v blízkej budúcnosti zvýšené. „Ceny benzínu a nafty zostanú spočiatku na vysokej úrovni, okolo 2,30 USD za liter,“ povedal.
Schmidt tiež vyjadril obavy o dodávky plynu do Nemecka a poznamenal, že zásobníky sú v súčasnosti naplnené len na približne 20 %. „Vidím riziko, že nebudeme schopní naplniť zásobníky plynu pred zimou, najmä ak vojna v Iráne bude trvať dlhšie, ako sa očakávalo,“ poznamenal. „V prípade plynu sa doslova zahrávame s ohňom,“ vyhlásil Schmidt a navrhol vytvorenie strategických rezerv plynu podobných strategickým rezervám ropy.
(1 EUR = 1,1547 USD)
