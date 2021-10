Ryan verí, že Írsko podpíše dohodu o globálnej firemnej dani

Dublin 5. októbra (TASR) - Írsky minister životného prostredia Eamon Ryan, ktorý je zároveň lídrom menšieho z koaličných partnerov - Strany zelených, verí, že vláda v Dubline podpíše dohodu o globálnej dani z príjmu právnických osôb.



Írsko je jednou z mála krajín, ktoré ešte nepodpísali dohodu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) o zavedení minimálnej globálnej dane z príjmu nadnárodných spoločností na úrovni najmenej 15 %. Pre tzv. zelený ostrov by to znamenalo zvýšenie firemnej dane zo súčasných 12,5 %. Práve nízka daň prilákala do Írska množstvo veľkých korporácií a založili si tam európske sídlo.



Írsku sa preto návrh novej dane nepáči, zvlášť výraz, že jej sadzba má byť "minimálne" 15 %.



Minister financií Paschal Donohoe ale po obdržaní aktualizovaného návrhu tento týždeň uviedol, že sa dosiahol pokrok.



Ryan v rozhovore pre rádio RTÉ povedal, že konečné rozhodnutie prijme vláda vo štvrtok (7. 10.). Podľa neho minister Donohoe v tejto záležitosti odviedol "naozaj dobrú prácu". Pre povesť Írska je však dôležité, aby podpísalo návrh daňovej reformy z dielne OECD.



Plán reformy globálnych pravidiel dane z príjmu právnických osôb zatiaľ podpísalo 130 krajín a jurisdikcií. Jej cieľom je modernizovať a stabilizovať zastaraný spôsob výpočtu a vyberania daní od nadnárodných spoločností.



Dohodu, ktorá má zabrániť umelému znižovaniu daňového zaťaženia veľkými nadnárodnými spoločnosťami, podporili aj skupiny krajín G7 a G20. Nové pravidlá povedú k presunutiu časti daní zo ziskov veľkých korporácií tam, kde boli vygenerované, a nielen tam, kde majú oficiálne sídlo.



Podpis Írska, jednej z krajín, ktoré najviac ťažili z nízkych daní, by bol veľkým impulzom pre projekt minimálnej globálnej dane. Pre nadnárodné spoločnosti ako Google, Facebook a Apple priamo pracuje viac ako jeden z 10 írskych zamestnancov.



Podpredseda vlády Leo Varadkar v pondelok (4. 10.) tiež prejavil optimizmus. A vyhlásil, že revidované návrhy reagujú na "mnohé, ak nie všetky" obavy Írska.



Donohoe, ktorý odporučí kabinetu, či by sa Írsko malo alebo nemalo pripojiť ku globálnej dani, však dodal, že došlo síce k pokroku, je však potrebné urobiť ešte viac.