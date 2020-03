Ryanair a British Airways rušia letecké spojenia s Talianskom

Londýn 10. marca (TASR) - Nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair ruší do 8. apríla letecké spojenie s Talianskom. K rovnakému kroku pristúpili až do odvolania aj aerolínie British Airways.



Opatrenie oboch leteckých prepravcov súvisí s epidémiou nového typu koronavírusu v Taliansku, ktoré patrí k najviac postihnutým štátom, keď nákaze spôsobenej koronavírusom v tejto krajine podľahlo už 463 ľudí a ďalších 9172 osôb sa nakazilo.



Všetku leteckú dopravu s Talianskom medzitým pozastavilo aj Španielsko, oznámila v utorok vláda v Madride.



Epidémia nového koronavírusu si vo svete vyžiadala už viac než 4000 mŕtvych a vo vyše 100 krajinách sa infikovalo viac ako 110.000 osôb. Nový koronavírus SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, po prvý raz zaznamenali koncom vlaňajšieho decembra v priemyselnom veľkomeste Wu-chan, odkiaľ sa rozšíril ďalej do Číny a následne zvyšku sveta.