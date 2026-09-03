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Ryanair bude lietať z košického letiska do Malagy aj počas zimy
Ryanair ohlásil svoj zimný letový poriadok pre Košice na rok 2026/2027.
Autor TASR
Košice 3. septembra (TASR) - Letecká spoločnosť Ryanair ohlásila svoj zimný letový poriadok pre Košice na rok 2026/2027. Zahŕňa päť destinácií vrátane novej zimnej linky do španielskej Malagy. Okrem nej sú to tradičné destinácie Praha, Londýn-Stansted, Dublin a Liverpool. Informoval o tom hovorca košického letiska Juraj Toth.
„Rozšírenie prevádzky na zimnú sezónu potvrdzuje veľký úspech linky Košice - Malaga a ďalej posilňuje celoročné letecké spojenie medzi východným Slovenskom a Španielskom. Zároveň predstavuje ďalší významný míľnik v pokračujúcom raste spoločnosti Ryanair na Slovensku,“ informovalo letisko.
Riaditeľka komunikácie pre strednú a východnú Európu a Pobaltie v spoločnosti Ryanair Alicja Wójcik-Golebiowska uviedla, že zimný letový poriadok aerolínií pre Košice v porovnaní s minulou zimou prinesie 13-percentný nárast počtu letov týždenne.
Predĺženie prevádzky linky do Malagy ponúkne počas zimy jediné priame letecké spojenie z východného Slovenska do Španielska. „Výborné výsledky tejto linky potvrdzujú jednoznačný dopyt po priamych spojeniach so slnečnými európskymi destináciami aj mimo tradičnej letnej sezóny,“ uviedla Wójcik-Golebiowska. Ide o dosiaľ najrozsiahlejší zimný letový poriadok tejto spoločnosti na košickom letisku.
„Rozšírenie prevádzky na zimnú sezónu potvrdzuje veľký úspech linky Košice - Malaga a ďalej posilňuje celoročné letecké spojenie medzi východným Slovenskom a Španielskom. Zároveň predstavuje ďalší významný míľnik v pokračujúcom raste spoločnosti Ryanair na Slovensku,“ informovalo letisko.
Riaditeľka komunikácie pre strednú a východnú Európu a Pobaltie v spoločnosti Ryanair Alicja Wójcik-Golebiowska uviedla, že zimný letový poriadok aerolínií pre Košice v porovnaní s minulou zimou prinesie 13-percentný nárast počtu letov týždenne.
Predĺženie prevádzky linky do Malagy ponúkne počas zimy jediné priame letecké spojenie z východného Slovenska do Španielska. „Výborné výsledky tejto linky potvrdzujú jednoznačný dopyt po priamych spojeniach so slnečnými európskymi destináciami aj mimo tradičnej letnej sezóny,“ uviedla Wójcik-Golebiowska. Ide o dosiaľ najrozsiahlejší zimný letový poriadok tejto spoločnosti na košickom letisku.