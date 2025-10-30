< sekcia Ekonomika
Ryanair bude od marca 2026 lietať z Košíc do šiestich destinácií
Košický samosprávny kraj (KSK) má podľa jeho predsedu Rastislava Trnku s Letiskom Košice podpísané memorandum o spolupráci.
Autor TASR
Košice 30. októbra (TASR) - Letecká spoločnosť Ryanair bude od 30. marca 2026 lietať z Košíc do šiestich destinácií. Najnovšou bude španielska Malaga. Novinkou je i posilnenie letov do Prahy a Zadaru. Spoločnosť Ryanair o tom informovala na štvrtkovej tlačovej konferencii na letisku v Košiciach.
Počas aktuálne platného zimného letového poriadku Ryanair lieta z Košíc na pravidelných linkách na letiská Dublin, Liverpool, Londýn Stansted a Praha, pričom na linkách do Prahy a do Liverpoolu došlo k navýšeniu frekvencií. Z pôvodných štyroch letov do Prahy je v ponuke spoločnosti Ryanair až päť letov týždenne a počet letov do Liverpoolu sa navyšuje z dvoch na tri lety týždenne.
Novinkou je, že od 29. marca budúceho roka sa bude do Prahy lietať až sedemkrát týždenne. Takisto 29. marca sa do ponuky vracia sezónne spojenie Košice - Zadar, ktoré bude prevádzkované až do konca októbra, pričom v mesiacoch máj - september až štyrikrát týždenne. Dňa 30. marca 2026 slávnostne odštartujú celoročné spojenie Košíc so španielskou Malagou.
„Ryanair v posledných rokoch ukázal, že verí nášmu trhu a výsledkom je rekordný letový poriadok so šiestimi destináciami. Sme veľmi vďační za túto spoluprácu a tešíme sa na jej ďalší rozvoj, špeciálne na úplne novú linku do španielskej Malagy, ktorá bude prvou prímorskou destináciou dostupnou letecky z Košíc počas celého roka,“ povedal výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska Košice Thomas Dworschak.
„Toto nové spojenie potvrdzuje našu trvalú dôveru v košický región a vynikajúcu spoluprácu, ktorú naďalej rozvíjame s Letiskom Košice a regionálnymi partnermi. Spoločne sa usilujeme podporovať cestovný ruch, leteckú dostupnosť a ekonomický rast na východnom Slovensku,“ doplnila vedúca komunikácie spoločnosti Ryanair pre strednú a východnú Európu a Pobaltie Alicja Wójcik-Gołębiowska.
„Župa pomáha zvyšovať atraktívnosť letiska formou marketingovej podpory, v rozpätí troch rokov to ročne predstavuje 150.000 eur na marketingovú kampaň kraja na španielskom trhu. Letecké spojenia z Košíc chceme využiť aj na to, aby bol kraj stále atraktívnejšou turistickou destináciou. Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus na propagačných aktivitách na zahraničných trhoch dlhodobo intenzívne pracuje a chceme v tom pokračovať. To prinesie pozitívne ekonomické dopady pre celé odvetvie cestovného ruchu - od podnikateľov a ubytovateľov až po reštaurácie, sprievodcov či miestne služby,“ doplnil Trnka.
