Ryanair by mohol dostať prvých 10 Boeingov 737 MAX do apríla

Madrid/Dublin 14. januára (TASR) - Írska letecká spoločnosť Ryanair by mohla dostať od Boeingu prvých 10 lietadiel 737 MAX (ktoré aktuálne nemajú povolenie lietať) do apríla. Vyhlásil to marketingový riaditeľ spoločnosti Kenny Jacobs na tlačovej konferencii v Madride.



Jacobs však pripomenul, že načasovanie dodávok závisí od regulačných úradov. A šéf Ryanairu Michael O'Leary tento mesiac uviedol, že apríl je najskorší možný termín na prípadné dodávky. Zároveň však upozornil, že letecká spoločnosť nemusí dostať prvé lietadlá 737 MAX ani do októbra.



Najpredávanejšie modely Boeingu 737 MAX sú uzemnené od marca minulého roka po dvoch tragických haváriách v priebehu piatich mesiacov, pri ktorých zahynulo 346 ľudí. Ryanair má objednaných až 210 týchto lietadiel. "V súčasnosti si myslíme, že ich dostaneme v marci alebo v apríli tohto roka, a vyzerá to skôr na apríl ako na marec. A myslíme si, že dostaneme 10 lietadiel MAX," uviedol Jacobs v Madride.



"Stále to môže znamenať menej ako 10 a aj dátum sa môže meniť, skonštatoval Jacobs a pripomenul, že termín dodávok sa uplynulých mesiacoch opakovane posúval a závisí od regulačných úradov. "Stále si myslíme, že MAX je skvelé lietadlo," povedal s tým, že cieľom leteckej spoločnosti aj Boeingu teraz je, aby stroje MAX dostali povolenie vrátiť sa na oblohu.



Ryanair minulý mesiac znížil svoju predpoveď nárastu cestujúcich v novom finančnom roku od 1. apríla 2020 do konca marca 2021 na 156 miliónov zo 157 miliónov po zoškrtaní niektorých plánovaných letných liniek v dôsledku oneskorenia dodávok MAX-u.



Táto prognóza bola pritom založená na predpoklade, že Ryanair dostane do letnej sezóny 10 lietadiel MAX. Pôvodne pritom počítal so 60 strojmi a neskôr tento odhad znížil na 20.



Najväčšia nízkonákladová letecká spoločnosť v Európe medzitým zvýšila svoju prognózu zisku za finančný rok do konca marca 2020 po lepších ako očakávaných výsledkoch za vianočnú sezónu.