Ryanair chce dosiahnuť rast aspoň o 50% vo východnej a strednej Európe

Varšava 27. júna (TASR) - Írska letecká spoločnosť Ryanair očakáva, že počet pasažierov v strednej a východnej Európe v nasledujúcom desaťročí vzrastie najmenej o 50 %. Uviedla to manažérka spoločnosti pre tento región Alicja Wójcik-Golebiowska. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Najväčší nízkonákladový dopravca v Európe sa snaží o dominantnú pozíciu na trhu v strednej a východnej časti kontinentu, kde mu konkuruje najmä maďarská spoločnosť Wizz Air.



Ryanair si objednal 300 lietadiel Boeing, pretože sa snaží využiť oživenie leteckej dopravy po pandémii ochorenia COVID-19 a eviduje dopyt po nových trasách vo východnej Európe.



"Chceme sa veľmi sústrediť na tento región," povedala Wójcik-Golebiowska, manažérka Ryanairu pre strednú a východnú Európu a Pobaltie.



"Bude to veľká časť našej nadchádzajúcej expanzie. V tejto chvíli je dosť ťažké povedať presné čísla, ale dúfame, že celý región porastie aspoň o 50 %," vyhlásila.



Zatiaľ čo Poľsko je už dlho jedným z kľúčových trhov Ryanairu, letecká spoločnosť sa teraz snaží zamerať na ďalšie krajiny v regióne.



Podľa Wójcik-Golebiowskej stredná a východná Európa v rámci Ryanairu v predchádzajúcich rokoch trochu zaostávala. Letecká spoločnosť to preto chce napraviť, aby región dohnal jej najrozvinutejšie trhy ako Španielsko alebo Taliansko.



Maďarská nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air bude jej hlavným konkurentom, pretože ponúka podobne lacné letenky, ako aj spojenie na Blízky východ.



Na otázku, ako plánuje írsky dopravca konkurovať Wizz Airu, Wójcik-Golebiowska odpovedala, že použije najlepšie ceny a najväčšiu presnosť s ubezpečením, že nebude mať meškania a rušenie letov. Ryanair sa zameria na dosiahnutie dominantného postavenia v krajinách ako Rumunsko, Bulharsko a Maďarsko.



"Plánujeme to urobiť tak, že našim cestujúcim poskytneme viac trás, lepšie ceny a viac možností cestovania," povedala.



Letecké spoločnosti v Európe hlásia veľké rezervácie počas leta napriek vysokej inflácii a neistým ekonomickým vyhliadkam. Ryanair je podľa Wójcik-Golebiowskej presvedčený o tom, že sa vyhne štrajkom, ktoré prispeli k narušeniu cestovania v roku 2022.



"V súčasnosti nepredpokladáme, že by sme mali nejaké spory s odborovými zväzmi a s našimi súčasnými zamestnancami," dodala.