Ryanair chce sloty, ktorých sa zrejme vzdá IAG po kúpe Air Europa

Madrid/Dublin 12. júna (TASR) - Írska letecká spoločnosť Ryanair má záujem o kúpu prevádzkových intervalov, tzv. slotov, ktorých sa skupina International Consolidated Airlines Group (IAG) bude zrejme musieť vzdať, aby získala súhlas európskych regulačných úradov s plánovanou akvizíciou Air Europa. Uviedli to v pondelok španielske hospodárske noviny Cinco Días. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Sledujeme tento proces, pretože nás zaujíma možné uvoľnenie prevádzkových intervalov na rôznych letiskách," povedala denníku Elena Cabrerová, manažérka komunikácie spoločnosti Ryanair pre Španielsko.



"Máme záujem o sloty na Kanárskych a Baleárskych ostrovoch a v Madride, ale pravdou je, že sme otvorení každej príležitosti, keďže v Španielsku sme vo fáze rastu," dodala.



Tlačové oddelenie Ryanairu, najväčších nízkonákladových aerolínií v Európe, to potvrdilo.



Letecký poriadok funguje na odletových a príletových slotoch. Je to čas pobytu lietadla na letisku a počíta sa od začiatku rolovania po dráhe.



Vo februári IAG, vlastník leteckých spoločností British Airways a Iberia, schválil kúpu zvyšného podielu vo výške 80 % v španielskom prepravcovi Air Europa, ktorý ešte nevlastnil, za 400 miliónov eur. Dohoda ešte musí odsúhlasiť Európska komisia.