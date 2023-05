Ryanair dosiahol vo finančnom roku 2022/2023 zisk 1,4 miliardy eur

Dublin 22. mája (TASR) - Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair sa zotavila zo strát, ktoré jej spôsobila pandémia nového koronavírusu. Vo finančnom roku do konca marca 2023 dosiahla zisk 1,4 miliardy eur po strate 355 miliónov eur z predchádzajúceho finančného roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Ryanair podobne ako ďalšie aerolinky profitoval zo silného dopytu po leteckej doprave po ukončení pandémie. Počet cestujúcich je dokonca o 13 až 14 % vyšší než pred pandémiou, uviedol v pondelok generálny riaditeľ spoločnosti Michael O'Leary.



Príjmy spoločnosti vo finančnom roku 2022/2023 vzrástli viac než dvojnásobne na 10,8 miliardy eur, zatiaľ čo počet cestujúcich sa zvýšil o 74 % na takmer 170 miliónov. V porovnaní s posledným finančným rokom pred nástupom pandémie Ryanair zvýšil ceny o približne 10 %.



Tento rok plánuje Ryanair ponúkať vyše 3000 letov denne, najviac od svojho vzniku. Počet cestujúcich by mal tento rok vzrásť na 185 miliónov a do roku 2034 sa postupne vyšplhať až na 300 miliónov.