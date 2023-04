Ryanair je pripravený vrátiť sa na Ukrajinu po skončení vojny

Dublin 19. apríla (TASR) - Írske aerolínie Ryanair by sa mohli na Ukrajinu vrátiť do dvoch týždňov po skončení vojny, pričom sa plánujú stať najväčšou leteckou spoločnosťou v krajine. Povedal to v stredu šéf spoločnosti Michael O'Leary. Informovala o tom agentúra Reuters.



O'Leary uviedol, že nevie, kedy sa konflikt skončí, avšak dúfa, že by mohli byť späť do dvoch týždňov, len čo bude jasné, že lietať do Kyjeva, Ľvova či Odesy je bezpečné. "Lety do Chersonu prídu na rad neskôr, keďže tamojšie letisko je zničené," povedal O'Leary na konferencii Bloomberg New Economy Gateway neďaleko Dublinu. Zároveň dodal, že "Ryanair bude najväčšou leteckou spoločnosťou na Ukrajine".



Okrem toho uviedol, že spoločnosť si najala približne 60 ukrajinských pilotov a zhruba 80 členov palubného personálu, pričom cieľom je do niekoľkých týždňov po skončení vojny začať lietať zo štyroch ukrajinských letísk do krajín Európskej únie. Následne do šiestich až 12 mesiacov plánujú aerolínie otvoriť v krajine tri až štyri veľké základne, povedal šéf Ryanairu.