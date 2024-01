Ryanair má záujem o talianske letiskové sloty

Rím 23. januára (TASR) - Najväčší európsky nízkonákladový letecký dopravca Ryanair by mal záujem o získanie prevádzkových intervalov, tzv. slotov na talianskych letiskách, ktoré by sa mohli uvoľniť po spojení talianskych ITA Airways s nemeckou Lufthansou. Uviedol to v utorok generálny riaditeľ Ryanairu Michael O'Leary. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Letecký poriadok funguje na odletových a príletových slotoch. Je to čas pobytu lietadla na letisku.



O'Leary na tlačovej konferencii v Ríme povedal, že Ryanair, ktorý je najväčším leteckým operátorom v Taliansku, verí, že sloty by sa mali uvoľniť na rímskom letisku Fiumicino a na letiskách Malpensa a Linate v Miláne.



Lufthansa sa snaží získať v ITA podiel vo výške 41 % za 325 miliónov eur, ale dohodu preverujú regulačné úrady Európskej únie.



Ryanair má "veľký záujem získať viac slotov na letisku Fiumicino a menej na Linate, pretože chce rásť v Bergame a Malpense," povedal šéf spoločnosti.



"Vzhľadom na rozsah uvoľnenia prevádzkových intervalov v Linate veríme, že easyJet a Wizz Air presunú lietadlá z Malpensy do Linate, aby zabrali tieto sloty, a to nám vytvorí viac priestoru na rast v Malpense," dodal.



"Tam, kde ITA nerastie, bude namiesto toho rásť Ryanair," vyhlásil O'Leary.



Ryanair zdvojnásobil svoj tím inžinierov v závode Boeingu v Seattli po tom, čo obavy o bezpečnosť tento mesiac viedli k uzemneniu 171 lietadiel typu Boeing 737 MAX 9. Ryanair je jedným z najväčších zákazníkov Boeingu, ale prevádzkuje iné varianty 737 MAX ako typ, ktorý bol uzemnený.



"Boeing aj Airbus majú čo robiť, aby zlepšili kvalitu lietadiel, ktoré vyrábajú, ale celkovo sme veľmi hrdí na to, že lietame na 737 MAX, je to veľmi bezpečné lietadlo," povedal O'Leary.