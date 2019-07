Ryanair má zredukovať linky do Glasgowa, Edinburgu a Belfastu

Letecká spoločnosť zaznamenala v uplynulom kvartáli pokles zisku o 21 %, pretože nadmerná kapacita a cenová vojna v Nemecku viedli k zníženiu cien leteniek.

Dublin 29. júla (TASR) - Letecká spoločnosť Ryanair pravdepodobne zredukuje v Británii linky do Glasgowa, Edinburgu a Belfastu. Oznámil to v pondelok generálny riaditeľ Michael O'Leary.



Na otázku analytikov o lokalitách, ktorých sa dotknú plánované škrty v nadchádzajúcich mesiacoch v dôsledku oneskorenia dodávok Boeingov 737 MAX, O'Leary uviedol, že tieto tri trasy budú pravdepodobne horúcimi kandidátmi. „Je zrejmé, že ak bude na konci októbra tvrdý brexit, máme tri domáce trasy, ktoré by okamžite vypadli,“ povedal. Dodal, že najväčší nízkonákladový prepravca v Európe nedosahuje rast v Edinburgu, Glasgowe a Belfaste.



Hodnota akcií Ryanairu sa za dva roky znížila takmer na polovicu, práve pre nadmernú kapacitu, plány Británie na odchod z Európskej únie a oneskorenie dodávok modelov Boeing 737 MAX.



V posledných týždňoch akcie zasiahli aj správy o hrozbe štrajkov pilotov v Írsku aj v Británii a palubných sprievodcov v Portugalsku.



Finančný riaditeľ Niall Sorohan odmietol komentovať pravdepodobnosť rušenia letov v nadchádzajúcich týždňoch, ale poznamenal, že načasovanie protestných akcií je „trochu nezvyčajné“ vzhľadom na obavy týkajúce sa dodávok boeingov a brexitu. Dodal, že letecká spoločnosť je otvorená rokovaniam.