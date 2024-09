Ryanair môže dostať menej lietadiel pre štrajk v Boeingu

Dublin 16. septembra (TASR) - Írska letecká spoločnosť Ryanaiar môže do budúceho leta dostať menej lietadiel od amerického výrobcu Boeing, ak bude štrajk jeho zamestnancov trvať dlhšie. Vyhlásil to v pondelok Michael O'Leary, generálny riaditeľ Rynairu, jedného z najväčších zákazníkov Boeingu. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTÉ.



Ryanair, najväčší nízkonákladový dopravca v Európe, mal pôvodne dostať 30 lietadiel 737 MAX do leta 2025. Ale pre prevádzkové problémy Boeingu sa už tento počet znížil na 25 kusov.



Minulý týždeň však vstúpilo viac ako 30.000 zamestnancov Boeingu do štrajku, čo ešte viac ohrozuje výrobu lietadiel. O'Leary najnovšie predpovedá, že Ryanair môže dostať len 20 lietadiel, ak bude štrajk pokračovať tri až štyri týždne.



"Nepochybujem o tom, že Boeing tento štrajk vyrieši. Môže to však trvať niekoľko týždňov," povedal.



Do štrajku sa zapojili robotníci z tovární Boeingu v oblasti Seattlu, kde sa montujú lietadlá Boeing MAX, 777 a 767.



Boeing sa predtým zaviazal zvýšiť produkciu do konca roka po tom, čo zápasil s problémami v dodávateľskom reťazci a so spomalením výroby pre zvýšený tlak regulačných úradov. Tie sa zamerali na výrobné a bezpečnostné postupy Boeingu po incidente zo začiatku januára, keď musel jeden z jeho strojov 737-9 núdzovo pristáť po tom, ako mu krátko po štarte vypadol bočný panel na mieste únikového východu.



Michael O'Leary odhaduje, že Boeingu bude pravdepodobne trvať dva až tri roky, kým sa vráti do starých koľají.