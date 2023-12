Ryanair na jar a v lete 2024 letecky spojí Košice a Zadar

Košice 6. decembra (TASR) - Novú leteckú linku medzi Košicami a chorvátskym Zadarom spustí spoločnosť Ryanair od 31. marca 2024. Informovali o tom košické letisko a írska letecká spoločnosť.



Spojenie v letnom letovom poriadku bude dva dni v týždni, a to v stredu a nedeľu lietadlom Boeing 737-800 s kapacitou 189 sedadiel. Let bude trvať približne 90 minút, prvý je plánovaný na budúcoročnú Veľkonočnú nedeľu.



"Vďaka linke do tejto prekrásnej chorvátskej destinácie budú mať obyvatelia Košíc a celej priľahlej spádovej oblasti ešte väčšiu paletu možností pre svoje jarné výlety a letné dovolenky," uviedla Alicja Wójcik-Golebiowska, zástupkyňa spoločnosti Ryanair pre strednú a východnú Európu a Pobaltie.



Letný letový poriadok na linke Zadar - Košice - Zadar bude trvať do 28. augusta 2024. Odlet z východoslovenskej metropoly bude v stredu o 7.55 h a v nedeľu o 17.50 h, prílety budú v stredu o 7.30 h a nedeľu 17.25 h.



Zriadenie linky vyzdvihol výkonný riaditeľ letiska Košice Thomas Dworschak. "Chorvátsko dlhodobo patrí medzi najobľúbenejšie dovolenkové destinácie Slovákov a som presvedčený o tom, že množstvo dovolenkárov túto novinku uprednostní pred zdĺhavým a únavným cestovaním autom," skonštatoval.