Ryanair nepočíta s letmi v apríli a máji, lietadlá núka na repatriáciu

Dublin 24. marca (TASR) - Írska letecká spoločnosť Ryanair predpokladá, že v dôsledku vývoja situácie spojenej so šírením nového koronavírusu nebude v apríli a máji prevádzkovať žiadne lety. Zároveň svoje stroje ponúkla európskym vládam na lety určené na repatriáciu ľudí a zabezpečenie dodávky liekov či ochranných pomôcok.



"Skúsenosti z Číny naznačujú, že na to, aby sa šíriaci sa nový koronavírus dostal pod kontrolu a jeho vplyv sa začal zmierňovať, sú potrebné približne tri mesiace. Neočakávame, že v apríli a máji budeme prevádzkovať lety, všetko však bude závisieť od rozhodnutia jednotlivých vlád," uviedol Ryanair.



Nízkonákladová letecká spoločnosť už minulý týždeň informovala, že od 24. marca začne s postupným uzemňovaním svojich lietadiel. Do konca marca zostane na zemi väčšina strojov, v prevádzke ostane iba pár lietadiel na zabezpečenie letov medzi Britániou a Írskom.